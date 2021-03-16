Почему урожай яблок иногда небольшой и какие сорта лучше выбрать для своего участка? Советы от специалиста

Яблоня – самое популярное плодовое дерево в белорусских садах, и чаще всего одним экземпляром не обходится. Но зачастую бывает, что яблонь на участке посажено много, а яблочный урожай невелик. А все потому, уверяют специалисты, что при закладке сада не были учтены все важные нюансы.

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Беларуси:

В первую очередь при выборе сортов для своего участка нужно руководствоваться основными факторами: условиями этого участка, где он расположен, в какой климатической зоне. Ведь даже у нас, в небольшой Беларуси, климат на юге и на севере республики иногда может существенно различаться. Начало вегетационного сезона в Брестской области начинается иногда на две-три недели, а то и на месяц раньше, чем у той же яблони где-то в Поставском районе или Суражском.

Второй момент – это районирование ассортимента. Есть сорта, которые удачно проходят госсортоизучение только, допустим, на юге. Соответственно, оптимально выращивать их в Брестской, Гомельской, на юге Гродненской и Минской области – именно в этой части. И если вы руководствуетесь непроверенными интернет-статьями, где рекомендуют все, что угодно, есть риск получить незимостойкий сорт. На сайте нашего института есть характеристика сортов, которые районированы, которые прошли испытания, и мы можем четко сказать, что да, эти яблони будут у нас расти и плодоносить. Если вы покупаете что-то непроверенное, всегда есть риск, что оно подмерзнет в неудачную зиму, как сейчас минус 26-28, и многие незимостойкие сорта в нашей коллекции получили подмерзание. Это всегда риск потери как урожая, так и здоровья, болезни начинаются у ослабленных растений. Это рискованное вложение.

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются садоводы-новички, – обильный урожай, но, правда, в какой-то один период сезона. Чтобы не вышло, как в пословице – то густо, то пусто, при выборе сортов яблони обращайте внимание на такую важную характеристику, как срок созревания.

Юлия Кондратенок:

Нужно руководствоваться простым правилом: у вас должны быть представлены деревья сортов различных сроков созревания, чтобы как можно полнее заполнить сезон потребления. Начинается все с летних сортов – таких как «елена», созревающая на две, а то и на три недели раньше, чем наш всем известный «белый налив». Это такие сорта, как «ред фри», более поздний – «оксамит». Еще более поздние сорта, например, наш известные, всеми любимые «штрейфлинг» или «ауксис», которые обеспечивают потребление яблока именно в осенний период.

Важно знать, что летние и осенние сорта яблок в основном хранятся совсем недолго. Запасливые садоводы просто обязаны иметь у себя в коллекции сорта позднего срока созревания. Какие же яблоки можно сохранить до весны? Юлия Кондратенок:

Широчайший выбор сортов позднего срока созревания, начиная от белорусского сладкого, который вкусный уже в декабре, и заканчивая такими нашими новыми сортами, как «дыямент», «белана», которые прекрасно лежат до февраля-марта. И, конечно, классика – «имант», способный храниться почти до нового урожая.