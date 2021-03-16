«Мне нравится работа в подразделении, очень интересно, где-то креативно, требует логического мышления». Как девушка служит в милиции

Сегодня на службе в различных подразделениях Министерства внутренних дел все чаще можно встретить девушек. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями не стал исключением. Связать свою жизнь со службой мечтала и наша героиня.

Валерия Маринич, старший оперуполномоченный ОБЭП Центрального РУВД г. Минска:

К выбору профессии я подходила осознанно. В 2014 году я поступила в Академию МВД по специальности «оперативно-розыскная деятельность», специализация – «экономическое право». И уже после окончания Академии в 2018 году по распределению я пришла работать уже в подразделение отдела по борьбе с экономическими преступлениями данного управления.