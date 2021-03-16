«Мне нравится работа в подразделении, очень интересно, где-то креативно, требует логического мышления». Как девушка служит в милиции
Сегодня на службе в различных подразделениях Министерства внутренних дел все чаще можно встретить девушек. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями не стал исключением. Связать свою жизнь со службой мечтала и наша героиня.
Валерия Маринич, старший оперуполномоченный ОБЭП Центрального РУВД г. Минска:
К выбору профессии я подходила осознанно. В 2014 году я поступила в Академию МВД по специальности «оперативно-розыскная деятельность», специализация – «экономическое право». И уже после окончания Академии в 2018 году по распределению я пришла работать уже в подразделение отдела по борьбе с экономическими преступлениями данного управления.
Близкие Валерии сперва настороженно отнеслись к такому выбору профессии, но потом поддержали. Девушка с детства видела себя в работе в силовых структурах. Повзрослев, мечте не изменила. К экстремальной службе добавила еще увлечение – прыжки с парашютом. Их у Валерии за плечами более 250.
Валерия Маринич:
Выходные дни свои я провожу на аэродроме, занимаюсь парашютным спортом с 2013 года. Начинала прыгать в витебском аэроклубе, поскольку сама из Витебска. С 10 класса начала прыгать, 10-11 классы посвящала полностью себя прыжкам, после поступления в Академию пришлось на четыре года бросить, оставить увлечение. И с прошлого года я решила продолжить свое хобби и уже начала прыгать в минском аэроклубе, вот уже второй год. Прыгаем мы на аэродроме Хожево в Молодечно.
За простым звонком в службу 102 стоит слаженная работа нескольких ведомств. Каждый сотрудник здесь понимает, что от грамотных и оперативных действий правоохранителей может зависеть судьба человека.
Валерия Маринич:
Специфика нашей деятельности – то, что мы выявляем экономические преступления. Если говорить про работу уголовного розыска, то они работают от преступления к лицу, а мы работаем от лица к преступлению. Наша задача – выявить преступления. Мне нравится работа в подразделении, очень интересно, где-то креативно, требует логического мышления, материалы сложные.
Вникать, исследовать, анализировать – работа сотрудников ОБЭП разноплановая и кропотливая. Помимо знания белорусского законодательства необходимо обладать усидчивостью. Расследования латентных, скрытых для общества преступлений порой продолжаются несколько месяцев. Влияет на результат и четкое взаимодействие с другими подразделениями МВД – это уже сложившаяся практика. Девиз в работе простой: «чтобы все было по закону».