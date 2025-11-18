Почему тунеядцы теперь оплачивают ЖКУ по повышенному тарифу? Разобрались с экспертами

К теме, где, очевидно, нужно расставить точки над i. Учитывая то, что интерес к ней подогревают вот такие сообщения в социальных сетях и мессенджерах: «Новые жировки тунеядцам, работающим за границей – и много нас таких?»; «Вы уже получили? И как вам такая коммуналка?»; или вот еще: «Собственник нашей квартиры тунеядец – а платить, что, всем?» – это лишь некоторые сообщения от, очевидно, граждан, которые официально не работают в Беларуси, а также тех, кто с ними проживает в одной квартире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Давайте разберемся и попробуем ответить на эти вопросы. Итак, каким образом «потяжелели» жировки для незанятых в экономике и какая здесь логика? Далее рассуждаем о нескольких позициях: это теплоснабжение, подогрев воды и газ. Почему именно они? Все просто: эти ресурсы наиболее затратны (особенно первых два в отопительный сезон) и, соответственно, это те позиции, где государство значительную часть расходов берет на себя. Иными словами, «подставляет белорусам плечо». Разумеется (и это естественно и закономерно), «плечо» для тех, кто работает, а значит, платит налоги в бюджет страны. Что изменилось сейчас для тех, кто отчислений не делает – то есть не занят в экономике, а значит (и это тоже справедливо), должен платить по повышенному тарифу? Если до 1 октября такой гражданин был зарегистрирован в своей квартире и проживал там не один, то «экономически обоснованная цена» касалась только его доли в общем объеме услуг. Сейчас повышенный тариф распространяется на всю площадь жилья, принадлежащим этим гражданам, а также ко всему объему потребляемых услуг.

Анастасия Малиновская, заместитель начальника управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Платежи зависят в первую очередь от площади такой квартиры, то есть, условно, если мы возьмем квартиру 60 квадратных метров и три зарегистрированных в ней проживающих. Если раньше начислилась бы плата в отношении одной трети, соответственно, в отношении 20 квадратных метров тепло было бы начислено по повышенным тарифам. С учетом новых подходов, повышенные платежи будут применены ко всей жилой площади, то есть к 60 квадратным метрам.

Виктория Катько, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Если вы проживаете и работаете в иных государствах, таких как, например, Польша, Литва либо иные иностранные государства, соответственно, законодатель говорит о том, что вы не относитесь к гражданам, которые заняты в экономике Республики Беларусь, и должны оплачивать все расходы, которые несет государство по оплате коммунальных услуг. Но есть один нюанс, который также предусмотрел законодатель. Это как избежать полной оплаты стоимости коммунальных услуг для тех граждан, которые проживают не в странах ЕАС и не заняты в экономике Республики Беларусь. Это нужно ставить на учет ФСЗН и, соответственно, оплачивать самим налог. Еще раз обратимся к тому, как эту тему «разгоняют» в уже упомянутых интернет-ресурсах. И какие же приводят «аргументы»». Например, «мой муж вовсе не тунеядец, он же работает – просто в Польше, и что я с детьми теперь должна платить?» – задается вопросом дама, проживающая в Минске. Трезвый ответ таков: налоги муж платит польскому государству, а жена и дети ходят в школу, пользуются общественным транспортом, поликлиникой в своем районе за счет белорусского бюджета. И где здесь принцип справедливости? И еще один важный аргумент: все это не «борьба с тунеядцами», как это преподносят соцсети. Это элементарная экономика и принцип справедливости.

Вот как выглядит топ-10 стран по стоимости коммуналки: здесь и наши соседи, в том числе уже упомянутая Польша. Беларусь в этом списке на, внимание, 97 месте в мире. И это не потому, что у нас отопление и электричество бесплатные. Просто значительную часть реальных затрат субсидирует государство. А потому, возвращаясь к «горячей» теме, которую продолжают «подогревать» в сети, это не «борьба с тунеядцами», это принцип справедливости.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень важно обеспечить баланс адресной помощи и не создать иждивенчество в государстве среди граждан. Поэтому государство тоже принимает меры, на мой взгляд, достаточно жесткие, но справедливые. Все вместе, работая, уплачивая налоги, мы участвуем в софинансировании государства и получаем те блага, которые государство льготирует, поддерживая нас. Ведь жилищно-коммунальные услуги сегодня – это льготируемая услуга, которую человек 100 % не покрывает.