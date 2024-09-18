Почему Трамп ведётся на провокации Харрис? Ответила психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда стало известно, что Камала Харрис сменит Джозефа Байдена в президентской гонке, то многие отнеслись к этому факту скептически. Ведь судя по тем фрагментам, что появлялись с ее участием, вице-президент либо задорно смеялась, либо говорила что-то не до конца понятное. За редким исключением можно было найти в переводе пару сюжетов о том, как она входит в роль обвинителя и выводит других на чистую воду за должностные преступления или ошибки прошлого. В англоязычных источниках подобных фрагментов гораздо больше, и в целом ни для кого не секрет, что до того, как включиться в политику, она занимала должность генпрокурора Калифорнии. Потому в силу основной профессии паттерны поведения обвиняющего для нее хорошо знакомые, довольно комфортные. Ведь какой бы ни была наша самая первая профессия, она зачастую накладывает свой отпечаток на способы поведения личности, интерпретацию событий и особенность взаимодействия с миром. Нередко особенно ярко это можно пронаблюдать с наступлением стресса.