Почему Трамп ведётся на провокации Харрис? Ответила психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда стало известно, что Камала Харрис сменит Джозефа Байдена в президентской гонке, то многие отнеслись к этому факту скептически. Ведь судя по тем фрагментам, что появлялись с ее участием, вице-президент либо задорно смеялась, либо говорила что-то не до конца понятное. За редким исключением можно было найти в переводе пару сюжетов о том, как она входит в роль обвинителя и выводит других на чистую воду за должностные преступления или ошибки прошлого.
В англоязычных источниках подобных фрагментов гораздо больше, и в целом ни для кого не секрет, что до того, как включиться в политику, она занимала должность генпрокурора Калифорнии. Потому в силу основной профессии паттерны поведения обвиняющего для нее хорошо знакомые, довольно комфортные. Ведь какой бы ни была наша самая первая профессия, она зачастую накладывает свой отпечаток на способы поведения личности, интерпретацию событий и особенность взаимодействия с миром. Нередко особенно ярко это можно пронаблюдать с наступлением стресса.
Алена Дзиодзина:
Так, например, нередко общаясь с человеком, возникает предположение, что он, возможно, учитель, военный, психолог или работяга, который решает спорный вопрос оперативно и просто. В случае Камалы Харрис, ее первая должность – генпрокурор. Потому совершенно нет ничего странного, что на крайних дебатах с Трампом она зачастую предстает именно в этом образе и исходя из него провоцирует Дональда. Стоит отметить, что довольно успешно. Ведь каждый раз Трамп реагирует: гневается, оправдывается, обвиняет в ответ. И дебатируя с ней, настолько часто продолжает вспоминать Байдена, что складывается впечатление, будто бы он застрял на их конкуренции в прошлом.
Таким образом, на глазах американского избирателя происходит довольно уникальное зрелище, когда матерый политик Трамп вдруг начинает производить впечатление мстительного, сердитого и уставшего от жизни республиканца. В результате дебаты становятся для мировой аудитории еще более неожиданным поворотом, чем выдвижение Харрис на президентскую должность. Но если отложить в сторону политический аспект теледебатов и посмотреть на форму взаимодействия, можно проследить работу политтехнологов не только с Камалой Харрис, но и с психологией личности самого Трампа. Ведь, похоже, им удалось нащупать его уязвимые точки и совместить их с сильными сторонами Камалы, которая из образа генпрокурора и обвинителя грамотно цепляет Дональда Трампа за самолюбие, побуждая его демонстрировать себя наиболее непривлекательно. И в силу своей психологии Трамп ведется.