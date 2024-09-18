В небе Беларуси можно было наблюдать «Урожайную Луну»

«Урожайная Луна» была видна минувшей ночью в небе Беларуси. Сентябрьское суперлуние называется так потому, что в древности свет спутника Земли ярко освещал поля ночью и помогал даже в темное время суток убирать урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году это явление совпало со вторым за 12 месяцев суперлунием. Его первые снимки с помощью дополнительного рентгеновского телескопа на борту спутника сделали ученые Китая. Это поможет выявить распределение таких элементов, как кислород, железо, магний, алюминий и кремний на поверхности Луны. А это важно для проведения научных исследований.