Прямой эфир

Циклон «Улли» – около 6,5 тыс. работников ЖКХ заняты на расчистке улиц от снега

09 января 2026 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Циклон «Улли»: работа в режиме нон-стоп. На расчистке улиц от снега заняты около 6 500 представителей ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействован весь потенциал дорожников. В некоторых регионах Беларуси высота сугробов достигает полуметра.

Циклон «Улли» – около 6,5 тыс. работников ЖКХ заняты на расчистке улиц от снега-2

К специализированным службам подключаются коллективы предприятий, организаций, молодежь. Добровольные помощники убирают не только свои ведомственные территории, но и прилегающие жилые кварталы. МВД по-прежнему рекомендуют водителям не садиться за руль. План «Погода» введен по большей части страны.

Циклон «Улли» – около 6,5 тыс. работников ЖКХ заняты на расчистке улиц от снега-4

Вся масса пошла на метро, пользоваться общественным транспортом. Из двора чтобы выехать, нужно, чтобы был расчищен хотя бы выезд.

Циклон «Улли» – около 6,5 тыс. работников ЖКХ заняты на расчистке улиц от снега-6

По данным Белгидромета, циклон сегодня продолжит оказывать влияние на погоду: снег, порывистый ветер, в придачу ко всему будет морозно. Исходя из прогнозов, в предстоящие выходные работы хватит и не только коммунальным службам. Белорусы уже проходили испытание подобными циклонами. В 2013-м именем нарицательным стал «Хавьер», с последствиями которого белорусы по нашей доброй традиции успешно справились толокой.

Из-за циклона «Улли» нарушилось электроснабжение в более чем 250 населённых пунктах – последствия устраняются.

# Погода в Беларуси # Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Командование ВВС и войск ПВО устроили зимний праздник для особенных детей в реабилитационном центре
09 января 2026 07:27

Командование ВВС и войск ПВО устроили зимний праздник для особенных детей в реабилитационном центре

Вопросы получения гражданства Беларуси обсудили в Совете Республики
09 января 2026 07:13

Вопросы получения гражданства Беларуси обсудили в Совете Республики

Из-за циклона «Улли» нарушилось электроснабжение в более чем 250 населённых пунктах – последствия устраняются
09 января 2026 06:58

Из-за циклона «Улли» нарушилось электроснабжение в более чем 250 населённых пунктах – последствия устраняются