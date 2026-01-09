Циклон «Улли» – около 6,5 тыс. работников ЖКХ заняты на расчистке улиц от снега

Циклон «Улли»: работа в режиме нон-стоп. На расчистке улиц от снега заняты около 6 500 представителей ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействован весь потенциал дорожников. В некоторых регионах Беларуси высота сугробов достигает полуметра.

К специализированным службам подключаются коллективы предприятий, организаций, молодежь. Добровольные помощники убирают не только свои ведомственные территории, но и прилегающие жилые кварталы. МВД по-прежнему рекомендуют водителям не садиться за руль. План «Погода» введен по большей части страны.

Вся масса пошла на метро, пользоваться общественным транспортом. Из двора чтобы выехать, нужно, чтобы был расчищен хотя бы выезд.