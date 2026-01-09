Циклон «Улли» – около 6,5 тыс. работников ЖКХ заняты на расчистке улиц от снега
Циклон «Улли»: работа в режиме нон-стоп. На расчистке улиц от снега заняты около 6 500 представителей ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействован весь потенциал дорожников. В некоторых регионах Беларуси высота сугробов достигает полуметра.
К специализированным службам подключаются коллективы предприятий, организаций, молодежь. Добровольные помощники убирают не только свои ведомственные территории, но и прилегающие жилые кварталы. МВД по-прежнему рекомендуют водителям не садиться за руль. План «Погода» введен по большей части страны.
Вся масса пошла на метро, пользоваться общественным транспортом. Из двора чтобы выехать, нужно, чтобы был расчищен хотя бы выезд.
По данным Белгидромета, циклон сегодня продолжит оказывать влияние на погоду: снег, порывистый ветер, в придачу ко всему будет морозно. Исходя из прогнозов, в предстоящие выходные работы хватит и не только коммунальным службам. Белорусы уже проходили испытание подобными циклонами. В 2013-м именем нарицательным стал «Хавьер», с последствиями которого белорусы по нашей доброй традиции успешно справились толокой.
Из-за циклона «Улли» нарушилось электроснабжение в более чем 250 населённых пунктах – последствия устраняются.