В Минске пройдёт международный электоральный форум

Международный электоральный форум принимает столица Беларуси. По 21 сентября в Минске делегации и руководители центральных избирательных комиссий стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международный электоральный форум принимает столица Беларуси. По 21 сентября в Минске делегации и руководители центральных избирательных комиссий стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анонсировано, что участники мероприятия обсудят вопросы безопасности и цифровизации выборов, роль гражданского общества, а также правовое просвещение молодежи. Состоятся заседание консультативного совета руководителей избирательных органов стран содружества и международная научно-практическая конференция о состоянии и перспективах стандартов в избирательном процессе.