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В Минске пройдёт международный электоральный форум

18 сентября 2024 06:45
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Международный электоральный форум принимает столица Беларуси. По 21 сентября в Минске делегации и руководители центральных избирательных комиссий стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске пройдёт международный электоральный форум-2

Анонсировано, что участники мероприятия обсудят вопросы безопасности и цифровизации выборов, роль гражданского общества, а также правовое просвещение молодежи. Состоятся заседание консультативного совета руководителей избирательных органов стран содружества и международная научно-практическая конференция о состоянии и перспективах стандартов в избирательном процессе. 

# СНГ

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