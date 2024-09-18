Прямой эфир

Лось не смог выбраться из колючей проволоки на границе с Литвой

18 сентября 2024 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще одна жертва литовской колючки. В Вороновском районе пограничный наряд обнаружил павшего лося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лось не смог выбраться из колючей проволоки на границе с Литвой-2

Животное пыталось преодолеть европейское заграждение, направляясь из Беларуси в соседнюю страну. Раны, полученные диким зверем, оказались смертельны: из-за кровопотери лось пал вблизи пограничных столбов.

За последние три года (с сентября 2021-го) белорусской стороной зафиксировано уже 47 случаев гибели животных, которые стали жертвами погранзаборов Литвы, Латвии и Польши.

# Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске пройдёт международный электоральный форум
18 сентября 2024 06:45

В Минске пройдёт международный электоральный форум

Наталья Кочанова выступит на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
18 сентября 2024 06:42

Наталья Кочанова выступит на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

Международная выставка ЖКХ «Наш дом» открывается в Минске
18 сентября 2024 06:23

Международная выставка ЖКХ «Наш дом» открывается в Минске