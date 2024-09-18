Лось не смог выбраться из колючей проволоки на границе с Литвой

Еще одна жертва литовской колючки. В Вороновском районе пограничный наряд обнаружил павшего лося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животное пыталось преодолеть европейское заграждение, направляясь из Беларуси в соседнюю страну. Раны, полученные диким зверем, оказались смертельны: из-за кровопотери лось пал вблизи пограничных столбов.

За последние три года (с сентября 2021-го) белорусской стороной зафиксировано уже 47 случаев гибели животных, которые стали жертвами погранзаборов Литвы, Латвии и Польши.