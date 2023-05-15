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«Почему-то полешуки любят большие семьи». Игорь Луцкий побывал в Столинском районе на празднике ко Дню семьи

15 мая 2023 11:30
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Новости Беларуси. Каждый 13-й орден Матери в стране присуждается жительнице Столинщины. В самом большом районе страны ко Дню семьи приурочили первый семейный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Почему-то полешуки любят большие семьи». Игорь Луцкий побывал в Столинском районе на празднике ко Дню семьи-1

Парад колясок, музыкальные и ремесленные подворья, концерт со звездами белорусской эстрады – более тысячи детей и их родителей приехали на праздник.  

«Почему-то полешуки любят большие семьи». Игорь Луцкий побывал в Столинском районе на празднике ко Дню семьи-4

Торжества начались с церемонии награждения самых необычных семей. Так, общий трудовой стаж педагогической династии Рай перешагнул за 500 лет, а медицинской и аграрной – за 100. В семье Бруцких из деревни Белоуша дедушка воспитывает 91 внука и 25 правнуков. Только на одну их семью приходится девять орденов Матери.  

«Почему-то полешуки любят большие семьи». Игорь Луцкий побывал в Столинском районе на празднике ко Дню семьи-7

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента:
Здесь, на этой полесской земле, семья является образующим началом нашего государства. Так должно быть по всей нашей стране. И я знаю, что так и есть. Почему-то полешуки любят большие семьи и примером могут служить для всей страны.  

«Почему-то полешуки любят большие семьи». Игорь Луцкий побывал в Столинском районе на празднике ко Дню семьи-10

Кирилл и Елена Громыко, молодожены:
Любовь, взаимопонимание, поддержка.
Быть ответственным это семья, чтобы не было ссор и было взаимопонимание. Поддерживать друг друга во всем и всегда.  

«Почему-то полешуки любят большие семьи». Игорь Луцкий побывал в Столинском районе на празднике ко Дню семьи-13

Столинский район считается самым многодетным районом в Брестской области. В нем проживает почти 2 500 семей, где воспитывают трех и более несовершеннолетних детей.  

# Брак и семья # общество # Игорь Луцкий # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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