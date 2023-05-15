«Почему-то полешуки любят большие семьи». Игорь Луцкий побывал в Столинском районе на празднике ко Дню семьи

Новости Беларуси. Каждый 13-й орден Матери в стране присуждается жительнице Столинщины. В самом большом районе страны ко Дню семьи приурочили первый семейный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парад колясок, музыкальные и ремесленные подворья, концерт со звездами белорусской эстрады – более тысячи детей и их родителей приехали на праздник.

Торжества начались с церемонии награждения самых необычных семей. Так, общий трудовой стаж педагогической династии Рай перешагнул за 500 лет, а медицинской и аграрной – за 100. В семье Бруцких из деревни Белоуша дедушка воспитывает 91 внука и 25 правнуков. Только на одну их семью приходится девять орденов Матери.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента:

Здесь, на этой полесской земле, семья является образующим началом нашего государства. Так должно быть по всей нашей стране. И я знаю, что так и есть. Почему-то полешуки любят большие семьи и примером могут служить для всей страны.

Кирилл и Елена Громыко, молодожены:

Любовь, взаимопонимание, поддержка.

– Быть ответственным – это семья, чтобы не было ссор и было взаимопонимание. Поддерживать друг друга во всем и всегда.