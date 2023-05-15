Пока на Западе продвигают ЛГБТ и чайлдфри, в Беларуси отстаивают традиционные ценности. О чём говорят на форуме в Минске?
Новости Беларуси. В Международный день семьи Минск собрал экспертов из 11-ти стран. Пока на Западе продвигают ЛГБТ и чайлдфри, у нас делают все, чтобы отстоять традиционные ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские и российские парламентарии, меценаты, общественные деятели обратили внимание на проблемы, которые обостряются с каждым годом. Угроза семье действительно существует. Растет число мнимых гендеров, увеличивается процент абортов и разводов. Сегодня как никогда важно оградить молодежь от этого негатива.
Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень много у молодежи тех ценностей, которые ориентируют их: мы – дети мира, то есть они не привязаны к семье. Следовательно, семейные ценности, семейные установки разрушаются. И позволяют манипулировать нашей молодежью, в частности, всем известные чайлдфри – живем только для себя. Поэтому сегодня мы должны сделать акцент не только на те законодательные инициативы, которые позволяют экономически поддерживать семью, но и принимать законодательные решения, которые позволяют обеспечить информационную безопасность влияния на нашу молодежь.
Во время телемоста с Москвой был дан старт программе «Семья и мир». В ней участвуют, помимо Беларуси и России, Армения, Сербия, Ливан и Грузия. Страны готовы объединить усилия по защите и сохранению традиционных ценностей не только у себя на родине, но и на просторах мирового сообщества.