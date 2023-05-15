Пока на Западе продвигают ЛГБТ и чайлдфри, в Беларуси отстаивают традиционные ценности. О чём говорят на форуме в Минске?

Новости Беларуси. В Международный день семьи Минск собрал экспертов из 11-ти стран. Пока на Западе продвигают ЛГБТ и чайлдфри, у нас делают все, чтобы отстоять традиционные ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские и российские парламентарии, меценаты, общественные деятели обратили внимание на проблемы, которые обостряются с каждым годом. Угроза семье действительно существует. Растет число мнимых гендеров, увеличивается процент абортов и разводов. Сегодня как никогда важно оградить молодежь от этого негатива.