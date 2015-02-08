Почему СПК «Кривск» в Гомельской области из-за своего председателя раскололся на два лагеря? Расследование СТВ

Новости Беларуси. Поводом для репортажа, а точнее журналистского расследования, стала ситуация из категории «из ряда вон», которая сложилась с одном из самых успешных сельхозпредприятий Гомельской области – во всяком случае об этом говорят результаты производства.

Так вот, некогда дружный коллектив предприятия раскололся на два противоборствующих лагеря, а яблоком раздора оказался руководитель хозяйства. Часть сотрудников обвиняет его в беспределе и останавливаться не намерена, а вторая утверждает, что лучше хозяина им не найти. Так где же правда? И как черное отделить от белого?

Официальный сайт Гомельского облисполкома скромно называет СПК «Кривск» одним из лучших предприятий Буда-Кошелевского района. На его полях бывали и глава Правительства, и министры.

Людмила Прокопенко, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета:

Одно из лучших хозяйств нашего района. Например, в 2013 году это хозяйство на республиканских «Дожинках» от Гомельской области заняло третье место. Средняя зарплата в 2014 году составила больше пяти миллионов на одного работника. Коллектив там, считаю, дружный.

Правда, если экономические успехи хозяйства на лицо, то дружность коллектива по крайней мере под вопросом. Столько, сколько в 2014 году, на руководителя сельхозкооператива Александра Подолячина не жаловались никогда.

Александр Подолячин, председатель СПК «Кривск»:

Сил просто у меня нет. Они просто дестабилизируют коллектив. Больше ничего.

«Они» – это бригада доярок, еще год назад считавшаяся лучшей в хозяйстве. Белое стало черным в одночасье. Всему виной квартирный вопрос.

Анна Красникова, оператор машинного доения СПК «Кривск»:

Неправильно. Людям по одной цене продали, нам – по другой. Почему такая несправедливость? Мы все работаем, мы все люди одинаковые. Зачем делить на черных и белых?

Людей разделила приватизация, а точнее выкуп жилья у кооператива.

Валентина Кулидобри, техник-осеменатор СПК «Кривск»:

Начался вопрос с приватизации. Кому-то он дал, кому-то отказал. Люди 20 лет проработали, а он в приватизации отказал. А кто-то полтора и четыре – дал приватизацию. По остаточной стоимости, а нам уже, простым дояркам, рабочим сказал вызвать БТИ. И после оценки жилья даст приватизацию. И то, оценку люди сделали, а все равно не дал приватизацию.

Первая жалоба ушла в райисполком больше года назад. Однако особого действия на решение вопроса она не возымела. Оформлением своего жилья женщины занимаются до сих пор. Прежде, чем дело сдвинулось с мертвой точки, понадобилось, чтобы их фамилии выучили не только на районном, но и на областном уровне.

Валентина Красникова, пенсионерка:

Они подтверждают то, что нарушение есть, но наказания никакого нет. В течение года ответ один – «все на контроле».

Помимо квартирного вопроса женщины решили выяснить и то, что давно волновало работников кооператива: почему они не могут ознакомиться с коллективным договором. В результате проверяющие обнаружили отсутствие на предприятии не только этого документа. Один нерешенный вовремя вопрос открыл настоящий ящик Пандоры.

Надежда Мосейкова, главный специалист Гомельского областного объединения профсоюзов:

Все факты, которые были изложены в письме работников (было пять обратившихся), нашли свое подтверждение. Их действительно очень много. На предприятии вообще отсутствует Положение о премировании рабочих, нет Положения по оплате труда. Указания директора безукоризненно выполняются, независимо от мнения специалиста по данному вопросу.

Уже в марте коллективный договор в СПК «Кривск» появился, вместе с ним появилось и Положение об оплате труда. А работникам впервые в жизни выдали расчетные листы.

Елена Бенгель, оператор машинного доения СПК «Кривск»:

Раньше не выдавали ни квитки. Мы получаем не по карточкам заработную плату. А когда стали выдавать расчетные листы, стали подозревать, что нам недоплачивают заработную плату. Пересчитали – 55 миллионов. На каждую где-то по 8-9 млн. Второй раз – считай на 12 млн тоже не досчитали. Каждой вышло по миллиону, по 900 тысяч.

К этому времени в работе кооператива произошли изменения. С автоматизированного комплекса «пишущие» доярки перешли работать на ферму с привязным содержанием скота.

Александр Подолячин, председатель СПК «Кривск»:

Они не доили умышленно в обеденную дойку. А что такое не доить коров в обед? Это мы не поим новотельного теленка. Это два раза всего лишь доим, а положено три раза. Они это не выполняют. Естественно, у нас были порицания, и наказания, и собирались собрания, объясняли. А просто из-за своего принципа, что не будут доить и все.

Людмила Прокопенко, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета:

Они тогда бросили заявления на увольнение. А он испугался: «Кто же доить будет?» Пауза. Пока мы начали все ездить, уговаривать. Расшалопили, и, правда, чего мы их держим, идем у них на поводу. Как не ходили в обед доить, так и не ходят.

Фактов в жалобах опальных доярок с каждым месяцем становилось все больше. Летом осеменатор Валентина Кулидобри засняла на мобильный телефон погибших телят и описала в письме заместителю министра сельского хозяйства ситуацию на предприятии, где на протяжении лет нет ни зоотехника, ни ветеринара.

Когда мы попросили показать место, где проводилась летняя съемка, то неожиданно для всех обнаружили там новые факты, требующие пояснений.

Валентина Кулидобри, техник-осеменатор СПК «Кривск»:

Закопали, наверное, соломой, скрыли. А нас заставляли списывать падеж. Но я отказалась. И начали говорить, что если не буду списывать, то могу убираться. То есть, по их мнению, не хочу работать.

В ближайшие 48 часов мы услышали самые разные комментарии к нашей находке.

Оксана Солоненко, бригадир молочно-товарного комплекса и дополнительного молочного блока СПК «Кривск»:

Если там что-то есть, то считаю, что корову подбросили.

Сергей Баранов, главный инженер СПК «Кривск»:

Интересует что? Корова, которую нашли? Вчера мы там делали обход – ничего там нет. Откуда там корова? Не могу сказать.

Александр Подолячин, председатель СПК «Кривск»:

Да, есть там корова, дала дуба. Мы разбирались. Действительно, был падеж. Сейчас приедет машина с утильзавода – мы ее сдадим. Там действительно врачи ничего не могли сделать. Естественно, такой факт был, это я не отрицаю. Но это же естественный технологический процесс.

Людмила Прокопенко, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета:

Это же не руководитель ту корову туда затянул. Это ответственное за ту территорию лицо, которое это безобразие скрыло. Называемый Солоненко. Она пояснила, что вместе с главным инженером обходила два раза за сутки всю территорию, а коровы этой не было? Сказала, что корову ей подбросили? Может, и подбросили, чтобы сфотографировать. Она что хочешь может сделать. Потому что Оксана не будет скрывать. Может, завтра сюда ко мне затянут. Это уже принцип.

Вернемся к проверке письма заместителю министра сельского хозяйства. Факты изучали областные структуры, часть нарушений подтвердилась. Среди них и в работе самого автора письма.

Ольга Воронович, заместитель председателя комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома:

Очень грубых нарушений выявлено не было. Когда я все объясняла, когда рассказывала, что и как нужно делать, было достигнуто полное взаимопонимание. Согласилась и одна, и вторая сторона, что с этой стороны недоработки. Как у техникосеменатора, и со стороны бригадира ферм нужно сделать определенную работу. И, в принципе, сказали, что все нормально, все устраивает, будут в этом направлении работать.

Оценку работе своего специалиста дал и руководитель предприятия.

Александр Подолячин, председатель СПК «Кривск»:

Они полностью нарушают технологический процесс, в том числе и осеменатор. Она просто искажает статистическую отчетность и подставляет нас. Мы не получаем телят, не получаем молоко. Из-за нее теряем очень большие деньги.

Правда, документального подтверждения таких нарушений в материалах проверок нам найти не удалось.

Пикантность ситуации придает и статус предприятия.

По уставу, руководителя члены сельхозкооператива выбирают сами на отчетно-выборных собраниях. 17 лет подряд селяне неизменно голосуют за кандидатуру Александра Подолячина. На последних выборах – подавляющим большинством.

Активно поддерживает руководителя и новый коллектив молочно-товарного комплекса.

Оксана Солоненко, бригадир молочно-товарного комплекса и дополнительного молочного блока СПК «Кривск»:

Это человек с большой буквы. Таких бы побольше председателей, как у нас. Он относится со всем пониманием, с душой. Мы даже написали коллективное письмо и хотим послать в профсоюзную линию, чтобы нас услышали, что у нас такой руководитель.

Елена Залесская, оператор машинного доения СПК «Кривск»:

Я не один год работаю под его руководством. И как о человеке я могу сказать только хорошее, и как о руководителе. Я мать-одиночка, воспитываю троих детей. У меня ребенок-инвалид первой группы. Он мне никогда в жизни не отказал в помощи.

Взаимоотношение коллег-доярок из двух бригад своеобразное. Женщины общаются в исключительной манере даже в присутствии камеры.

Смотреть оказалось не на что. Компьютер на молочно-товарном комплексе в день нашего приезда не использовался, точно так же, как и на момент официальной проверки, в заключении которой значится, что ситуация не меняется на протяжении пяти лет. Количество жалоб и фактов неприлично велико. И на авторов этих писем уже можно было бы повесить ярлык «профессиональных жалобщиков», если бы не одно очень весомое «но» – их жалобы подтверждаются.

Надежда Мосейкова, главный специалист Гомельского областного объединения профсоюзов:

Нарушений очень много. Но самое плачевное, что они до сих пор не устранены. На сегодняшний день в нашей республике существует Декрет № 5, который дает огромные возможности.

Несмотря на заключения экспертов и даже на содержание собственных письменных ответов, районные власти открыто поддерживают Александра Подолячина. Хозяйство выполняет все прогнозные показатели, и это сегодня оказывается решающим фактором. Кроме того, окончательную оценку руководителю «Кривска», по мнению специалистов, ставить рано, ведь проверки занимают немного больше времени, чем написание жалобы.

Андрей Сущевич, заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области:

В настоящее время комплексная проверка проводится главным управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области. По результатам этой комплексной проверки со стороны управления УВД Гомельской области будет дана правовая оценка. И если там будут выявлены какие-то правонарушения, связанные в том числе с уголовным направлением, будет дана соответствующая оценка. После соответствующего ответа от управления УВД Комитет области оценит, насколько объемно и правомерно были рассмотрены данные материалы.

И все же определенные выводы в области сделаны. И повлияло на это вовсе не количество жалоб, а скорее их качественная составляющая.

Сергей Чудов, начальник управления организационно-кадровой работы комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

В связи с повторным обращением в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского областного исполнительного комитета создана рабочая группа для изучения объективной информации о производственно-финансовой хозяйственной деятельности данного предприятия. Выявлены отдельные нарушения. Данная информация направлена в правоохранительные органы с целью проведения внеплановой проверки. Также председателю Буда-Кошалевского районного исполнительного комитета направлена данная информация с целью устранения выявленных нарушений и принятия соответствующих мер, а также рассмотрения вопроса о соответствии занимаемой должности руководителя данного сельскохозяйственного предприятия.

Помимо прочего уже начат процесс реорганизация «Кривска». В марте кооператив селян должен стать коммунальной собственностью. С выборами руководителя будет покончено: за назначение директора станет ответственно вышестоящее районное руководство. А вот налаживать испорченные отношения внутри самого коллектива работникам все же предстоит самостоятельно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.