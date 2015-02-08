Как и зачем коренные горожане меняют комфорт и высокие зарплаты на жизнь в деревнях и райцентрах

Новости Беларуси. Герои репортажа сами себе и сантехники, и дворники. В городе их не смогли удержать ни широкий спектр услуг, ни высокие зарплаты. Чета Лужнецких сменила столичную квартиру на домик в деревне. А семья Космачевых-Масаниных с легкостью променяла комфортную жизнь в областном центре на нелегкие деревенские будни.

Все они, насмотревшись на мерцания огней больших городов, не поддались искушениям шумных проспектов, обаянию урбанистических форм и комфорту инфраструктурных решений. И, парадоксально для многих, кто грезит стать «городскими», наши герои изменили свои жизненные координаты. И уехали в деревню.

Дмитрий завел свою рабочую шарманку. Пару минут – и двор наполняется ароматами свежераспиленной древесины. Это раньше (в свой городской период) оплатил коммунальные – и дома тепло. Теперь, чтобы поддерживать комнатную температурную, нужно заготовить дров.

Дмитрий Лужнецкий, житель д. Шацк:

По Минску вообще не скучаем. Приезжаем, не забываем Минск. Он немножко давит, много людей, много машин, воздух не тот. В Минске даже звезд нет, а у нас тут на небе все время светятся.

Столичная семья Лужнецких в госпрограмме переселения, можно сказать, первопроходцы.

Дмитрий Лужнецкий, житель д. Шацк:

Стали колхозниками. Государство помогло, дало подъемные. Хватило бензопилу купить, лопаты, грабли. Все, что для огорода необходимо.

Больше трех лет назад они решили сменить минскую трехкомнатную квартиру на сельский домик на символичной улице Возрождения. По сути, это решение еще и сохранило их брак. Ведь в анекдотах про тещу, уверяет Дмитрий, лишь только доля шутки.

Татьяна Лужнецкая, жительница д. Шацк:

Жилье, в общем-то, в Минске есть – трехкомнатная квартира.. Но там живет моя мама, моя сестра и сын уже вырос. Ему 20 лет, надо было как-то решать этот вопрос. Вообще я считаю, что семья должна жить отдельно, чтобы никто не вмешивался.

Теперь любовь к оставшимся в столице домочадцем бежит по проводам. Чаще – – звонки по телефону, реже – поездки в Минск, но уже как в гости.

Еще в Минске семья обратилась в службу занятости, и, как говорится, понеслось. Объехав несколько заинтересовавших хозяйств, остановились на деревне Шацк. Здесь же сразу приезжим предложили новый дом, который со временем можно будет выкупить.

К местному укладу горожане приноровились быстро, да так, что у соседей и язык не повернется сказать «понаехали». В первый же год посадили огород. Тоже, сказать, хорошее подспорье для семейного бюджета.

За пару лет, что здесь, Лужнецкие уже даже успели поэкспериментировать с домашним хозяйством: держали и поросят, теперь вот решили разводить индоутку, а мечтают о бычке.

Татьяна Лужнецкая, жительница д. Шацк:

В столичном периоде жизни не знал, что такое индоутка. Знала, что есть куры свежемороженые, цыплята бройлерные. Конечно, без помощи местного населения было очень сложно, потому что нам рассказали, как кушают, что кушают. Я, например, не знала, что маленьким поросятам нельзя давать черный хлеб.

В столице Татьяна работала диспетчером в такси, а Дмитрий – на мебельном производстве. Альтернативное сельхознаправление открыли для себя впервые.

Леонид Ализар, главный агроном сельского хозяйства д. Шацк:

Как городские работают? Нормально, как и наши. Ничего плохого не скажу. Хорошо.

Теперь Татьяна – инженер по охране труда и бригадир полеводческой бригады по совместительству, а Дмитрий — кочегар на свинокомплексе.

Дмитрий Лужнецкий, житель д. Шацк:

Здесь свежий воздух, а что в Минске делать? Работа есть, предприятие мясо выдает по его цене.

Еще несколько лет назад и этот семейный тандем понятия не имел, как правильно вести свое хозяйство. Оставив благоустроенную квартиру и постоянную работу в Могилеве, коренные горожане переехали в село.

Здесь им сразу же предоставили трудовой фронт и жилье. Горожане даже не заметили, как стали «своими» в семье деревенских жителей. Человеку работящему здесь настоящее раздолье, шутит Надежда.

Надежда Космачева, жительница д. Запрудье:

Нравится мне ухаживать за нашим хозяйством, за нашими курочками, за кроликами. Их у нас где-то 60. Нравится, что есть дом у нас, газ ведем. Такая вот прекрасная, замечательная сельская жизнь.

Сергей Михайлович в местном сельхозпредприятии «Искра» устроился водителем. И теперь, хоть часто ему приходится вставать с зарей и ложиться затемно, находит время, чтобы поработать дома.

По программе переселения семье выделили материальную помощь, которую Космачевы-Масанины потратили на благоустройство своего домика в деревне. Новоиспеченные сельчане спустя четыре года здраво рассуждают о плюсах и минусах такой резкой перемены в жизни.

Сергей Масанин, житель д. Запрудье:

По сравнению с жизнью в городе здесь намного дешевле выходит. Коммунальные затраты, затраты на проезд и другие городские блага.

Надежда поначалу работала учителем в местной сельской школе, но вот уже почти восемь месяцев она – маляр-штукатур в Круглянском ПМК. Такая контрастная смена работы, уверяет Надежда, вовсе не смущает. Наоборот. Строительная организация – одна из передовых в Беларуси. Достойная зарплата, полный соцпакет. Такие условия еще и поискать нужно в большом городе.

Леонид Шевцов, заместитель начальника Круглянской ПМК-266:

Кроме своего прямого назначения – выполнения строительно-монтажных работ – мы широко развиваем социальную сферу в нашем городском поселке и чтобы удержать людей, жителей. И в районе, и в малых городах можно жить, трудиться и получать от этого материальное и моральное удовлетворение.

Андрей Владимирович темпом «скорой» попутно раздавая по сторонам «здравствуйте», спешит на работу. Врач, а тем более замглавврача райбольницы – персона узнаваемая и значимая.

А для некоторых прием у этого врача – словно витаминка. 83-летняя Чеслава Феликсовна рассказывает о чудотворной силе внимания и банальной улыбке молодого специалиста.

Чеслава Феликсовна:

Правильно Бехтерев сказал, что если обратился к врачу и врач тебе словом помог, значит он хороший врач. Вот этот я вижу все прекрасно у Андрея Владимировича. Он не только хирург, но и замечательный, прекраснейший врач.

Андрей Владимирович родом из Гомеля, там же закончил медицинский университет и вот по распределению приехал в Копыль – небольшой райцентр Минской области. Отработав два положенных года, медик, вопреки уговорам близких вернуться в областной центр, решил остаться здесь.

Стремительный взлет по карьерной лестнице. В 29 лет все-таки не каждый дослужится до замглавврача больницы.

Вот так – целый день между администрацией и хирургическими отделением. Мастер скальпеля и зажимов с руководящей должностью совмещает практику. Еженедельно в графике и ночные дежурства.

Андрей Прохоренко, заместитель главного врача Копыльской центральной районной больницы:

Вообще, мне коллектив нравится, дружный, сплоченный. Когда пришел сюда молодым, была поддержка, взаимопонимание со стороны старших коллег, учеба. Работать комфортно и приятно.

Квартирный вопрос молодого специалиста разрешили на месте, выделив двухкомнатное служебное жилье.

Андрей Прохоренко, заместитель главного врача Копыльской центральной районной больницы:

В областной больнице достичь такого уровня достаточно сложно. Были предложения трудоустроиться в Гомеле, даже несколько, в разных больницах, на разных специальностях. Но коллектив пока не хочется менять.

Вечер на диване – не единственное развлечение в Копыле. В городе с программой развлечений нет проблем: несколько кафе, ресторанов, дискотек, бильярд. Но доктор Прохоренко, естественно, на волне пропаганды здорового образа жизни в конце рабочего дня отправляется в заплыв, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В местном ФОКе можно не только поплавать в бассейне, но также заняться современными танцами или традиционными видами спорта. После водного релакса решились на, казалось бы, стрессовый вопрос – о зарплатах.

Андрей Прохоренко, заместитель главного врача Копыльской центральной районной больницы:

В среднем это 7 млн. Мы не жалуемся по поводу зарплаты. Наш главный врач всегда старается заинтересовать как врачей, так и средних медработников. Что касается молодых специалистов, старается дать надбавку.

Все наши герои, взяв в свое время билет в один конец, пока о переменах обратных не помышляют. Ведь каждый не убегал от своей прежней городской жизни, а просто шел вперед, добиваясь каких-то своих целей: кто-то решал жилищные вопросы, кто-то видел перспективы карьерного роста, кто-то хотел единения с природой. Но все они еще раз доказали, что все-таки не место красит человека.