Почему соя позволяет экономить на удобрениях и как продвигается посевная? Отправились в поля к аграриям

Новости Беларуси. Важность села сегодня сложно переоценить. Здесь не только куют передовые кадры для всей страны, но и обеспечивают нашу продовольственную безопасность. В стране продолжаются весенние полевые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если еще пару недель назад основной акцент посевной кампании был на яровом клине, то сегодня аграрии работают, что называется, по всем фронтам. На полях закладывается основа будущего урожая картофеля, овощей, кукурузы, гречихи. А в Витебской области приступили к севу сои. Этой культурой занимается только одно сельхозпредприятие региона. Репортаж нашего корреспондента Виктора Пралича.

К тому, что на полях Бешенковичского района будут сеять сою, еще буквально несколько лет назад опытные агрономы отнеслись бы весьма скептически. Мол, в здешнем холодном климате культура не приживется. Но сегодня это реалии посевной кампании – 2023. Этот вид бобовых особенно востребован в животноводстве. Александр Радкевич молодой, но опытный механизатор. За плечами несколько ответственных весенних полевых кампаний. Однако с посевным агрегатом для бобовой культуры работает впервые. В этом агросезоне уже высеяли горох. Пришла очередь сои.

Александр Радкевич, механизатор сельхозпредприятия «Терра Ностра»:

Сеять хорошо, погода – дождик нужен земле, очень сухо, пыль большая. Недельку и, я думаю, закончим сев.

Для Беларуси соя – культура экзотическая, но вместе с тем и выгодная экономически для страны. Ее не приходится импортировать за большие деньги. Выращивать получается и у нас. Пока площади, конечно, небольшие. В 2022 году в качестве эксперимента посеяли почти тысячу гектаров. Урожай собрали неплохой. Корень сои способен обогатить почву азотом. А это экономия на удобрениях. А еще бобовые – востребованный белок в животноводстве.

Александр Галай, агроном сельхозпредприятия «Терра Ностра»:

Перед ее севом мы проводили инокуляцию, обработку бактериями азотфиксирующими, чтобы лучше шла азотфиксация. Также инокуляция подразумевает скорый высев культуры, поскольку бактерии долго не живут – около 48 часов и нужно высадить. Сегодня на полях страны аграрии работают сразу по нескольким направлениям. Все ради продовольственной безопасности. Идет посадка картофеля, овощей, кукурузы и гречихи.

Валерий Нерозя, начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

На сегодня уже посеяно 34 тысячи гектаров кукурузы из 83-х, которые предназначены на силос, то есть, получается, порядка 40 %. Кроме того, уже на финишной прямой сев кукурузы именно на зерно.