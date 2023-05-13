Дни культуры, бесплатная библиотека и концерты – в Минске стартовал новый туристический сезон

Новости Беларуси. Каждая суббота будет особенной. Сегодня, 13 мая, Минск музыкой и песнями встретил новый туристический сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителей столицы и гостей ждет масса запоминающихся мероприятий. Организаторы обещают показать как полюбившиеся всем проекты, так и совершенно новые. Исторические реконструкции, арт-выходные и танцевальные вечера. Чем удивят в этом году? Расскажет Алина Мычко.

Минск согрелся и открывает летний сезон! Первой нотой в нем стал белорусский национальный джаз. И теперь каждую субботу на главной летней сцене столицы можно будет услышать редкие произведения, классику и любимые треки из советского кино. Новое звучание им придадут молодые коллективы и профессиональные оркестры. Громко и масштабно. Несмотря на раннее время, на открытие собралось много людей. Признаются: по таким субботам скучали и ждали их с нетерпением.

Впечатления очень положительные. Как видите, много народа собралось. Всем нравится, все аплодируют. Концерт разнообразный: как инструментальная музыка, так и вокальные коллективы выступают. Поэтому мне кажется, все окей. Погода радует, все хорошо.

Эмоции у меня очень положительные. Я рада, что сюда попала. Случайно по радио услышала, что открытие сезона. И вот, приехала. Уже в таком возрасте, но мне все нравится, как все у нас хорошо.

Люди очень приятные, очень хорошо. Парки, рестораны – все. Мы любим Минск!

Концертные программы будут проходить с восьми до десяти часов вечера. Но для гостей приготовили еще множество других сюрпризов. Поклонников актерского мастерства ждут на открытой площадке отеля «Монастырский». Здесь расположился театральный дворик. Превращаться в сцену он будет еженедельно с 13:00 до 22:00. Постановками порадуют и студенческие коллективы, и настоящие мастера сцены. Театры кукол, юного зрителя, музыкального и нового драматического привезут спектакли для детей и взрослых. В том числе на белорусском языке.

Анастасия Цуканова, администратор площадки театрального дворика:

К примеру, уже 17 числа в восемь часов у нас будет ставить постановку Новый драматический театр. С часу до пяти у нас проходят детские интерактивные программы, детские постановки. Обязательно нужно прийти на каждую постановку. Все они интересные, в каждой будет своя изюминка, и все они будут отличаться друг от друга.

Провести время с пользой помогут экскурсоводы. Встретить гида в прошлое можно у ратуши в 12, 14 и 16 часов. У минчан и гостей столицы будет возможность увидеть подвалы Кафедрального собора, обзорную площадку, музеи, погрузиться в историю и просто прогуляться по старинным минским улочкам.

Алина Мычко, корреспондент:

А в троицком предместье расположится город мастеров. Кузнецы, гончары и пекари покажут лучшие произведения своего искусства.

Хорошая новость для любителей интеллектуального отдыха: у ратуши будет работать бесплатная библиотека. Здесь презентуют книжные новинки, проводят квесты, викторины, выставки и литературные встречи. Читать свои произведения будут сами писатели. У любимого автора можно взять автограф.

Карина Мацко, ведущий методист отдела маркетинга централизованной системы детских библиотек Минска:

В этом году наша интерактивная площадка называется «Мой Мінск. Люблю і ганаруся». Здесь представлены книжные выставки, экспозиции, также различные развивающие игры, викторины для детей и подростков. Здесь также могут найти что-нибудь интересное для себя и студенты. Также мы активно сотрудничаем с Союзом писателей Беларуси. Здесь представлена выставка «Сучасныя пісьменнікі Беларусі. Пісьменнікі – дзецям».

«Традиции. Гостеприимство. Единение» – таков девиз сезона в Год мира и созидания. Каждая суббота станет праздником одной из национальных культур. 27 мая здесь пройдет день культуры Китая, а затем – городов-побратимов столицы. Творческие коллективы представят выставку народных ремесел, национальную кухню и концертные программы.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

И, конечно же, в 12 часов каждый день будет проходить перформанс у Ратуши. Это войт, который расскажет об истории, которую хранят стены Ратуши, и предложит всем зрителям поучаствовать в таком действии. А лучший, или самый удачливый, кто подберет ключ к замку, получит счастливую монету, которая, конечно же, принесет ему удачу.