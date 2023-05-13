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«И вы, и мы постоянно в теме». Сотрудников СМИ наградили за лучшее освещение деятельности органов МВД

13 мая 2023 18:34
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Новости Беларуси. В торжественной обстановке наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«И вы, и мы постоянно в теме». Сотрудников СМИ наградили за лучшее освещение деятельности органов МВД-1

Было представлено около 150 работ – это интервью, видеосюжеты, спецпроекты, циклы печатных материалов. Всего восемь номинаций. Среди лауреатов и наши коллеги – заместитель генерального директора СТВ Юлия Бешанова, а также редактор отдела аналитических программ Олег Волков.  

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:  
Профессии милиционера и журналиста очень похожи, потому что и вы, и мы постоянно в теме. Мы обеспечиваем все мероприятия, прибываем на государственные мероприятия, мы их делаем безопасными, а вы их должны осветить. И здесь нас одна линия, и мы должны делать это вместе, чтобы торжество закона и правильная подача той информации были рядышком.  

«И вы, и мы постоянно в теме». Сотрудников СМИ наградили за лучшее освещение деятельности органов МВД-4

Творческий конкурс МВД проводят ежегодно. При выборе лучших работ учитывают актуальность, оригинальность и объективность подачи материалов.  

# СМИ Беларуси # общество # Юлия Бешанова # Дмитрий Корзюк # Олег Волков # Фотофакт

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