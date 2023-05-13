«И вы, и мы постоянно в теме». Сотрудников СМИ наградили за лучшее освещение деятельности органов МВД

Было представлено около 150 работ – это интервью, видеосюжеты, спецпроекты, циклы печатных материалов. Всего восемь номинаций. Среди лауреатов и наши коллеги – заместитель генерального директора СТВ Юлия Бешанова, а также редактор отдела аналитических программ Олег Волков.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Профессии милиционера и журналиста очень похожи, потому что и вы, и мы постоянно в теме. Мы обеспечиваем все мероприятия, прибываем на государственные мероприятия, мы их делаем безопасными, а вы их должны осветить. И здесь нас одна линия, и мы должны делать это вместе, чтобы торжество закона и правильная подача той информации были рядышком.