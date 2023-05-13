Евгений Пустовой: День Победы вобрал всю нашу тысячелетнюю историю государственности

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Белорусы, пока мы сами не будем любить себя, уважать и гордиться своей страной, никто за нас этого не сделает. О главном. Прошедшем, но не уходящем из памяти Дне Победы, о Первом и событиях недели. О том, что мы читаем, обсуждаем, что нас волнует.
«Политика без галстуков и купюр». Авторская позиция. Пустовой на СТВ.
Простите, сегодня я церемониться не буду. Время не простит. Знаете, есть люди, а есть людишки. Если в целом люди идут в атаку, боятся, но идут. А людишки забиваются, похихикивают, стебутся. А еще любят сеять интриги, разделять людей и потирать руки. Ну, так они живут. Если говорить о наших реалиях, то люди 9 Мая празднуют Великую Победу. Для людишек – это черный день календаря. День скорби для нас – 22 июня. А 9 Мая – земная Пасха.
Белорусы, эта неделя показала, кто есть кто. Змагар, беглый, невероятный, гуманист, вне политики – да называй себя как угодно. Скажи, как ты относишься ко Дню Победы – я скажу, кто ты. У тех, кому 9 Мая – не праздник, нет будущего. Они же проиграли. Это же на поверхности. Те, кому 9 Мая – не праздник в 1941-м пекли пироги для встречи коллективного европейского Гитлера. И румянили свои щечки для офицеров в плащах из человеческой кожи. А до этого они писали доносы Сталину, которого ненавидели, но писали. Потому что своего соседа они ненавидели еще больше. Как сейчас ненавидят соседа по государственной границе – Россию. В эпистолярном жанре они упражнялись сначала при НКВД, а затем при Гестапо. А потом в ненавистном союзе по головам других карабкались наверх. К карточкам, к высоким кабинетам, к возможности затариваться в «Березке». И выезжать из «совка» на европейские импрэзы.
Подробности в видео.
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