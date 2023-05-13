Евгений Пустовой: День Победы вобрал всю нашу тысячелетнюю историю государственности

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Белорусы, пока мы сами не будем любить себя, уважать и гордиться своей страной, никто за нас этого не сделает. О главном. Прошедшем, но не уходящем из памяти Дне Победы, о Первом и событиях недели. О том, что мы читаем, обсуждаем, что нас волнует.

«Политика без галстуков и купюр». Авторская позиция. Пустовой на СТВ.

Простите, сегодня я церемониться не буду. Время не простит. Знаете, есть люди, а есть людишки. Если в целом люди идут в атаку, боятся, но идут. А людишки забиваются, похихикивают, стебутся. А еще любят сеять интриги, разделять людей и потирать руки. Ну, так они живут. Если говорить о наших реалиях, то люди 9 Мая празднуют Великую Победу. Для людишек – это черный день календаря. День скорби для нас – 22 июня. А 9 Мая – земная Пасха.