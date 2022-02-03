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Минздрав: поликлиники будут работать по выходным, в том числе выезд врача на дом

03 февраля 2022 09:07
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Новости Беларуси. В Минздраве отметили, что теперь во всех регионах поликлиники будут работать все выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продленный режим начнет действовать уже в ближайшие субботу и воскресенье – 5 и 6 февраля.  

Минздрав: поликлиники будут работать по выходным, в том числе выезд врача на дом-1

Причем врачи будут принимать как амбулаторно, так и выезжать на дом. Изменения будут действовать до момента нормализации эпидобстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и Минске.  

Встречайтесь онлайн или перенесите на потом. Медики рекомендуют не проводить вечера встречи выпускников.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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