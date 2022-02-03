Банты, цепи и жемчуг. Как выбрать аксессуары для стильного образа?

Стрелки бегут в сторону весны. Время расцветать. В зеркальце сезона – платки кинодив. Пересмотрите ленты с Грейс Келли, чтобы попасть в модную нотку и не прослыть бабушкой. Принцесса Монако носила их с большими очками. Икона стиля вдохновит на эксперименты, и брутальный тренч не будет лишним.

Анна Ботян, стилист: Еще однозначно классный тренд на весну – это банты, различные заколки-банты, это добавит легкости в наш образ, какой-то романтичности. Выбирайте такой аксессуар в цвет своего образа. Можно также повязать и платок на волосы, однозначно это интересно, очень красиво смотрится на фотографии и очень практично заменяет резинку.

Французский шарм. Свежий ветерок. Обворожительный шлейф оставят твилли. Узкие шелковые ленты – атрибут 1960-х, который модницы забрали в свою шкатулку. Такой платок хорошо вплетать в волосы, повязывать на шею, сумку. Выбирайте летящий аксессуар с простым принтом: надпись, клетка, скромные узоры. Цветочные и кричащие рисунки превратят в барышню-крестьянку.

Анна Ботян: Жемчуг и цепи остаются в тренде, перешли в базовый гардероб. Но как носить жемчуг, чтобы не добавить себе возраста? Первый и самый классный лайфхак – носить жемчуг с цепями, в таком случае это смотрится интересно, дерзко. И еще обратите внимание: на нашей модели сегодня ассиметричные серьги. Асимметрия – это тренд сезона, тоже интересная база. Как на нашей модели, одна сережка с круглым жемчугом, а вторая – полосочкой.

Асимметрия играет и в сумках. По необычным формам и неоновым вспышкам встречают. Кислотный коктейль как россыпь карамели: от апельсина до киви. Чем ярче, тем круче. Будьте заметными и покоряйте новые горизонты.

Анна Ботян:

Еще один тренд – это нейлон, сумочки из нейлона. Эта вещь взята из спортивного стиля. Спортивный стиль сейчас во всю внедряется в повседневную жизнь. Можно носить яркие нейлоновые сумочки с классическими костюмами, будет здорово смотреться. Из аксессуаров можно к такому образу подбирать цепи большие, грубые, можно несколько, сегодня у нас цепь из пластика, всевозможные украшения из пластика тоже тренд сезона. Поэтому смело можно на них обращать внимание.