«Очень ждали эту квартиру»: в Могилеве сдали 3 жилых дома, построенных за счет КНР

Новости Беларуси. Подарок из Поднебесной. В Могилевской области построили три социальных многоквартирных дома за счет Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это реализация подписанного в сентябре 2016 года соглашения между правительствами нашей страны и КНР. Напомним, согласно документу, белорусская сторона получит от китайских партнеров технико-экономическую помощь размером в 50 миллионов долларов. Средства идут на строительство 16 многоквартирных домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первых из них белорусы уже создают уют.

Эта яркая десятиэтажка хорошо вписывается в пейзаж нового могилевского микрорайона. Дом построен по-китайски быстро. Восемь месяцев – от заливки фундамента до сдачи под ключ. Эту квартиру молодая мама двоих детей получила как сирота – Вероника рано потеряла родителей. Сейчас ее семья живет в квартире, где в трех комнатах ютятся 9 человек. И вот мечты об отдельной жиплощади стали реальностью.

Вероника Пуцанкова, новосел:

Думаем, сразу в первую очередь детскую мебель привезти, расставить все красиво и оформить, чтобы и детям было комфортно, и нам. И кухню себе присматриваю уже. Все 120 квартир построены как социальное жилье. Среди будущих жильцов несколько многодетных семей.

Юлия Демидова, житель Могилева:

Эту квартиру получает семья моей дочки. Они очень ждали эту квартиру. У них сейчас свои двое деток. Они очень счастливы, рады. Ульяна Артемова, новосел:

С папой, мамой хотим сюда переехать, потому что нам уже тесно в этой квартире. Потому что там много игрушек и нам тесно жить. Кроме дома в Могилеве, также сданы в эксплуатацию социальное жилье в Бобруйске и Осиповичах. В начале осени завершится строительство еще 13 таких домов по всей стране. Китайское правительство выделило под этот проект 50 миллионов долларов – жест доброй воли. А все основные работы выполняют белорусы из белорусских строительных материалов.

Игорь Можаровский, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома:

Китайская Народная Республика предоставляет финансовую, технико-экономическую помощь. Это подарок – невозвратные средства. Управляющая компания и генеральный подрядчик тоже из КНР.