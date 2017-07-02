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«Очень ждали эту квартиру»: в Могилеве сдали 3 жилых дома, построенных за счет КНР

02 июля 2017 13:57
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Новости Беларуси. Подарок из Поднебесной. В Могилевской области построили три социальных многоквартирных дома за счет Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Это реализация подписанного в сентябре 2016 года соглашения между правительствами нашей страны и КНР. Напомним, согласно документу, белорусская сторона получит от китайских партнеров технико-экономическую помощь размером в 50 миллионов долларов. Средства идут на строительство 16 многоквартирных домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первых из них белорусы уже создают уют.

«Очень ждали эту квартиру»: в Могилеве сдали 3 жилых дома, построенных за счет КНР-1
«Очень ждали эту квартиру»: в Могилеве сдали 3 жилых дома, построенных за счет КНР-2

Эта яркая десятиэтажка хорошо вписывается в пейзаж нового могилевского микрорайона. Дом построен по-китайски быстро. Восемь месяцев – от заливки фундамента до сдачи под ключ.  

Эту квартиру молодая мама двоих детей получила как сирота – Вероника рано потеряла родителей. Сейчас ее семья живет в квартире, где в трех комнатах ютятся 9 человек. И вот мечты об отдельной жиплощади стали реальностью.

«Очень ждали эту квартиру»: в Могилеве сдали 3 жилых дома, построенных за счет КНР-4

Вероника Пуцанкова, новосел:
Думаем, сразу в первую очередь детскую мебель привезти, расставить все красиво и оформить, чтобы и детям было комфортно, и нам. И кухню себе присматриваю уже.

Все 120 квартир построены как социальное жилье. Среди будущих жильцов несколько многодетных семей.
Юлия Демидова, житель Могилева:
Эту квартиру получает семья моей дочки. Они очень ждали эту квартиру. У них сейчас свои двое деток. Они очень счастливы, рады.

Ульяна Артемова, новосел:
С папой, мамой хотим сюда переехать, потому что нам уже тесно в этой квартире. Потому что там много игрушек и нам тесно жить.

Кроме дома в Могилеве, также сданы в эксплуатацию социальное жилье в Бобруйске и Осиповичах. В начале осени завершится строительство еще 13 таких домов по всей стране.

Китайское правительство выделило под этот проект 50 миллионов долларов – жест доброй воли. А все основные работы выполняют белорусы из белорусских строительных материалов.

«Очень ждали эту квартиру»: в Могилеве сдали 3 жилых дома, построенных за счет КНР-6

Игорь Можаровский, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома:
Китайская Народная Республика предоставляет финансовую, технико-экономическую помощь. Это подарок – невозвратные средства. Управляющая компания и генеральный подрядчик тоже из КНР.

«Очень ждали эту квартиру»: в Могилеве сдали 3 жилых дома, построенных за счет КНР-8

Лу Дзинь Пин, генеральный директор Тзянь Цзинской энергостроительной компании:
Мы посмотрели дом внутри и снаружи, прошли по квартирам. Очень качественный дом. Считаю, что его построили лучше, чем построила бы моя компания.

Мы считаем, что белорусские и китайские люди верят друг другу. Надо помогать один одному и можно работать взаимовыгодно.  

Китай – один из ключевых партнеров Беларуси. Стороны реализуют ряд совместных проектов в сферах энергетики, строительства, транспорта. У всех на слуху – индустриальный парк «Великий камень» или автозавод «Джили». А когда интересы совпадают, языковой барьер не играет роли.

# Государственная политика в области жилищного строительства

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