Арт-парад, дефиле моделей и поцелуи: как в Минске прошел День вышиванки

Это был не французский, а истинно белорусский поцелуй. Парни и девушки в вышиванках, можно сказать, вошли во вкус.

Новости Беларуси. Несмотря на погоду, сотни жителей белорусской столицы и гостей города 2 июля поддержали идею проведения Дня вышиванки. Проспект Победителей буквально утопал в красно-белых красках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Много мероприятий уже состоялось – это и арт-парад «Пад сцягам вышыванки, и дефиле моделей в одежде с элементами национального узора.

На проспекте Победителей завершился арт-парад, в котором приняли участие представители всех регионов Беларуси. Символично, ведь именно по вышиванке наши предки могли определить, из какой деревни молодой человек и не замужем ли приглянувшаяся ему барышня. В нашем орнаменте красный цвет символизирует жизнь и солнце.

Гость праздника: Мы приехали из Лиды на этот чудесный праздник вышиванки. Ведь вышиванка – это не просто древнеславянский оберег, защищающий и помогающий человеку, но и символ единения.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Стержень – дорога. Это наши традиции, это наши символы, это наше понимание жизни. Через все века это всё проходило через наш белорусский орнамент. Очень важно, что через века мы его сохранили.

Кроме торговых рядов, возле Дворца спорта развернулись и мастер-классы – национальный орнамент можно создавать самим, почему нет? А еще здесь же во всех вариациях блюда национальной кухни. Гурманы уверяют, что вкус драников, если их отведать в вышиванке, кардинально другой. Но и помимо этого, тематических площадок в этот день множество. Фотозоны, исторический квест, ну а для тех, кто выходной день хотел посвятить спорту – на здоровье! Можно погонять мяч с национальным орнаментом и получить автограф от известных спортсменов.

Гости праздника:

Конечно, нужны такие праздники. Они нас всех объединяют. Это лишний повод собраться вместе.

Это наш национальный праздник, пусть он будет каждый год.

Белорусская вышиванка жива. Это мероприятие становится всё более и более массовым. Надеюсь, что в будущем это будет продолжаться.

Познакомились с новыми друзьями. Концерт – конечно, молодцы! Костюмы шикарные. Вообще, обстановка просто замечательная!