В Жодино из окна 4 этажа выпал ребенок: мальчик ночью искал маму

Новости Беларуси. Трагическоий случай в Жодино. Из окна 4 этажа выпал 5-летний ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это произошло ночью, около трех часов. По данным правоохранителей малыш был один дома, мать отсутствовала. Он проснулся, стал звать маму, открыл форточку и выпал. Его крики услышали люди, они же и вызвали милицию. Можно только представить себе, как испугался этот мальчик. Сейчас он с тяжелыми травмами в больнице.