Последний звонок – 56 тысяч молодых людей прощаются со школой в 2025-м

Звук колокольчика, провожающий во взрослую жизнь. Последний звонок звенит 24 мая в школах Беларуси. Со стенами, уже ставшими такими родными, в 2025 году простятся более 56 тысяч юношей и девушек. Еще 102 тысячи ребят окончили 9 классов и будут решать: остаться в школьной семье еще на два года или делать первые шаги в освоении профессии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничная обстановка царит сегодня во всех учреждениях образования. Последний звонок позвал на торжественную линейку 25 выпускников столичной 73-й школы. Трое из них – золотые медалисты. Для ребят это трепетный и волнительный момент. Как и для педагогов, которые 11 лет были рядом, учили, воспитывали и не меньше родителей гордятся своими выпускниками.

Софья Павлова, выпускница средней школы № 73 Минска имени М.Ф. Шмырева: Очень грустно, что я покидаю, наверное, родное уже место. Я уже не встречусь с ребятами за одной партой в одном классе, с теми же учителями. Я больше не посижу на их уроках. Но в то же время это начало чего-то нового, чего-то очень интересного. Это радует, очень волнует, потому что что-то неизвестное впереди.

Ирина Родик, директор средней школы № 73 Минска имени М.Ф. Шмырева:

Мы сегодня провожаем на порог самостоятельной жизни наших выпускников. Среди них вообще этот выпуск, год такой насыщенный был. Для нас этот школьный год тоже особенный, потому что нашей школе 65 лет. Можно представить, сколько за это время педагоги школы выпустили в самостоятельное плавание учеников, выпускников. Они сейчас трудятся на благо нашей страны в самых разных отраслях.

Впереди у выпускников 11 классов ЦЭ и ЦТ. Сдавать ребята их будут в единые сроки. Централизованные экзамены пройдут 26 и 29 мая, а тестирование по предметам для всех абитуриентов пройдет 2 и 5 июня.