Почему проект «Наши дети» стал брендом Беларуси, рассказала Ольга Шпилевская

Считаные дни остались до Нового года. Это особенное, волшебное время для малышей, когда больше всего верится в чудеса и исполняются самые заветные мечты и желания. Ставший уже традиционным благотворительный проект «Наши дети» дарит радость и счастье ребятам со всей страны и в первую очередь тем, кто особенно в этом нуждается. О том, какие особенности марафона в этом году, поговорили в ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Шпилевская, председатель БСЖ:

Белорусский союз женщин с 1995 года принимает участие в акции «Наши дети». Мне кажется, все душевное, что у нас происходит в стране, это вообще бренд Беларуси. И акция «Наши дети», конечно, не исключение. Я хочу сказать, что не только ведь «Наши дети»: буквально на днях стартует и акция «От всей души». То есть мы говорим не только о детях, но и о стариках – о тех, кому нужна особая забота. И если мы помним, в 1995 году было принято такое решение почему? Потому что нужно было обратить особое внимание на тех деток, которые были обделены вниманием. И это, кстати, такая позиция нашего главы государства: не должно быть детей, которые обделены чьим-то вниманием, не должно быть чужих детей. Не должно быть не наших детей, не должно быть детей, которые остались без подарков, без какого-то особого участия. Поэтому это говорит о нас, о белорусах.