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БОКК: лишение членства международной федерацией не повлияет на работу Красного Креста в Беларуси

06 декабря 2023 14:07
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Белорусский Красный Крест продолжает работать, не рассчитывая на помощь от международной федерации. Об этом заявил генеральный секретарь организации Дмитрий Шевцов, говоря о приостановке членства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БОКК: лишение членства международной федерацией не повлияет на работу Красного Креста в Беларуси-1

Напомним, отстранение является следствием того, что Белорусский Красный Крест не выполнил требование о снятии с поста Шевцова. Такие действия главного офиса в Женеве являются политически мотивированными. Подтверждение тому – очередной шаг от западных недругов: Шевцов попал в санкционный список США, в котором еще семь белорусов и 11 наших компаний.

БОКК: лишение членства международной федерацией не повлияет на работу Красного Креста в Беларуси-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Что касается нового санкционного списка, да, мне вчера вечером его прислали. Ну, честно говоря, это высокая оценка моей деятельности, что я включен на ряду с такими достойными людьми, некоторых я знаю по СМИ, некоторых не знаю, но вижу тот уровень, как они работают, руководители крупных и важных наших предприятий. И что я там оказался, для меня это большая честь. Спасибо большое.

БОКК: лишение членства международной федерацией не повлияет на работу Красного Креста в Беларуси-7

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
В настоящее время международные организации, которые призваны обеспечивать мир, реализацию различных гуманитарных целей, в действительности приобретают совершенно иную окраску, становятся политическим рычагом и начинают играть важную роль в механизме давления на суверенное государство.

БОКК: лишение членства международной федерацией не повлияет на работу Красного Креста в Беларуси-10

Лишение членства Беларуси влечет за собой запрет на участие в международных конференциях и выборах главы Международного Красного Креста, а также прекращение финансирования белорусской организации. Все это никак не помешает дальнейшей гуманитарной работе в нашей стране. Нуждающиеся без помощи не останутся, заверили в Белорусском Красном Кресте.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Дмитрий Шевцов # Алексей Авдонин # Фотофакт

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