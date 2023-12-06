БОКК: лишение членства международной федерацией не повлияет на работу Красного Креста в Беларуси

Белорусский Красный Крест продолжает работать, не рассчитывая на помощь от международной федерации. Об этом заявил генеральный секретарь организации Дмитрий Шевцов, говоря о приостановке членства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, отстранение является следствием того, что Белорусский Красный Крест не выполнил требование о снятии с поста Шевцова. Такие действия главного офиса в Женеве являются политически мотивированными. Подтверждение тому – очередной шаг от западных недругов: Шевцов попал в санкционный список США, в котором еще семь белорусов и 11 наших компаний.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Что касается нового санкционного списка, да, мне вчера вечером его прислали. Ну, честно говоря, это высокая оценка моей деятельности, что я включен на ряду с такими достойными людьми, некоторых я знаю по СМИ, некоторых не знаю, но вижу тот уровень, как они работают, руководители крупных и важных наших предприятий. И что я там оказался, для меня это большая честь. Спасибо большое.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В настоящее время международные организации, которые призваны обеспечивать мир, реализацию различных гуманитарных целей, в действительности приобретают совершенно иную окраску, становятся политическим рычагом и начинают играть важную роль в механизме давления на суверенное государство.