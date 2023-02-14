«Дети не сидят дома без дела». Юные конькобежцы из Минской области стали призёрами республиканских соревнований

Новости Беларуси. Жодинские конькобежцы завоевали чемпионские титулы на республиканских соревнованиях по шорт-треку «Олимпийский старт». Они прошли в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Юные спортсмены показали отличные результаты на дистанциях 500 и 333 метра. С победителями пообщалась Алеся Иванова.

Максимально быстро пробежать короткую дистанцию и оставить соперника позади. Вот уже полтора года для 9-летней Варвары Ярошевич это главная задача на льду. Несмотря на свой юный возраст, девочка не раз становилась победителем городских и республиканских соревнований. Вот и сейчас спортсменка вернулась с очередной медалью.