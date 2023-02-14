«Дети не сидят дома без дела». Юные конькобежцы из Минской области стали призёрами республиканских соревнований
Новости Беларуси. Жодинские конькобежцы завоевали чемпионские титулы на республиканских соревнованиях по шорт-треку «Олимпийский старт». Они прошли в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Юные спортсмены показали отличные результаты на дистанциях 500 и 333 метра.
С победителями пообщалась Алеся Иванова.
Максимально быстро пробежать короткую дистанцию и оставить соперника позади. Вот уже полтора года для 9-летней Варвары Ярошевич это главная задача на льду. Несмотря на свой юный возраст, девочка не раз становилась победителем городских и республиканских соревнований. Вот и сейчас спортсменка вернулась с очередной медалью.
Варвара Ярошевич, воспитанница специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1:
В школе заняла первое место, в Жодино тоже два первых места заняла. В Минске два первых и на новогоднем старте тоже два первых места.
Подробности в видеоматериале.
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