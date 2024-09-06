Почему подростки идут на совершение преступлений? Мнение

Ни один ребенок не рождается преступником. Как же разобраться в причинах правонарушений? Как их не допустить? Как дать возможность подростку почувствовать, что в его силах исправить свою ошибку? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Сергей Горохов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Все зависит от того, какое уголовно наказуемое деяние совершается подростком. Если мы ведем речь о хулиганствах… Сейчас не столько характерно совершение хулиганства, которое сопряжено с причинением телесных повреждений, так называемые традиционные драки, не настолько распространены. Намного больше совершается хулиганств, сопряженных с повреждением имущества. Буквально взять прошлую неделю – это два хулиганства, совершенных подростками в отношении такого предмета, как каршеринговый электросамокат. В одном случае семь самокатов были сброшены в реку просто так, чтобы самоутвердиться, хайпануть, от нечего делать.

По большому счету у всех есть основная занятость, но если касаясь наркооборота, у них остается время, чтобы определенно подзаработать. Те подростки, которых мы выбрали в эту категорию дополнительную, это неофициально трудные – это прогульщики на занятиях, где-то неполные семьи, хулиганы. Вот такие категории, с кем стоило бы поработать.