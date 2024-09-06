Насколько законопослушны белорусы? Вот как в Минске обеспечивается безопасность граждан

В условиях стремительных изменений, когда городская жизнь становится все более динамичной, вопрос безопасности приобретает новое измерение. Он охватывает не только борьбу с преступностью, но и создание условий для жизни, в которых граждане могут чувствовать себя уверенно. В весенне-летний период особое внимание уделяется зеленым зонам. Ведь эти места становятся оазисами спокойствия, где сотни людей собираются, чтобы отдохнуть и насладиться природой, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Элла Маркевич, корреспондент: Центральный детский парк имени Максима Горького является одной из самых востребованных зон для отдыха, здесь каждый найдет развлечение по душе. Многочисленные аттракционы, интерактивные зоны и уютные фудкорты привлекают посетителей абсолютно разных возрастов. Сложно даже представить, сколько людей посещает парк ежедневно. Именно поэтому безопасность здесь обеспечивается на высшем уровне.

А делают это сотрудники патрульно-постовой службы милиции Партизанского РУВД столицы. Татьяна Гореликова одна из них. Сложную и в какой-то мере несвойственную девушкам профессию милиционера она выбрала с самого детства. Решила пойти по стопам бабушки и дедушки. Сегодня Татьяна уже работает в этой сфере около трех лет. Каждый день для нее уникален и полон новых событий. Среднее количество шагов, которое она проходит за смену, превышает 20 000. А солидный список запоминающихся случаев только растет.

Татьяна Гореликова, милиционер взвода ППСМ Партизанского РУВД Минска, сержант милиции:

Потерялась девочка, у нее еще гипс был на ноге. Она гуляла с отцом, отец немного недосмотрел, отвернулся. Она с подружкой убежала, долго не могли найти. Мать была сильно взволнована. Мы искали ребенка, в итоге нашли девочку. С ней все хорошо.

Работа на опережение. Основная задача сотрудников пешего патруля пресечь распитие алкогольных напитков, разного рода конфликты и купание в запрещенных для этого местах.