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Насколько законопослушны белорусы? Вот как в Минске обеспечивается безопасность граждан

06 сентября 2024 20:29
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В условиях стремительных изменений, когда городская жизнь становится все более динамичной, вопрос безопасности приобретает новое измерение. Он охватывает не только борьбу с преступностью, но и создание условий для жизни, в которых граждане могут чувствовать себя уверенно. В весенне-летний период особое внимание уделяется зеленым зонам. Ведь эти места становятся оазисами спокойствия, где сотни людей собираются, чтобы отдохнуть и насладиться природой, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Насколько законопослушны белорусы? Вот как в Минске обеспечивается безопасность граждан -2

Элла Маркевич, корреспондент:
Центральный детский парк имени Максима Горького является одной из самых востребованных зон для отдыха, здесь каждый найдет развлечение по душе. Многочисленные аттракционы, интерактивные зоны и уютные фудкорты привлекают посетителей абсолютно разных возрастов. Сложно даже представить, сколько людей посещает парк ежедневно. Именно поэтому безопасность здесь обеспечивается на высшем уровне. 

Насколько законопослушны белорусы? Вот как в Минске обеспечивается безопасность граждан -4

А делают это сотрудники патрульно-постовой службы милиции Партизанского РУВД столицы. Татьяна Гореликова одна из них. Сложную и в какой-то мере несвойственную девушкам профессию милиционера она выбрала с самого детства. Решила пойти по стопам бабушки и дедушки. Сегодня Татьяна уже работает в этой сфере около трех лет. Каждый день для нее уникален и полон новых событий. Среднее количество шагов, которое она проходит за смену, превышает 20 000. А солидный список запоминающихся случаев только растет.

Насколько законопослушны белорусы? Вот как в Минске обеспечивается безопасность граждан -6

Татьяна Гореликова, милиционер взвода ППСМ Партизанского РУВД Минска, сержант милиции:
Потерялась девочка, у нее еще гипс был на ноге. Она гуляла с отцом, отец немного недосмотрел, отвернулся. Она с подружкой убежала, долго не могли найти. Мать была сильно взволнована. Мы искали ребенка, в итоге нашли девочку. С ней все хорошо.

Работа на опережение. Основная задача сотрудников пешего патруля пресечь распитие алкогольных напитков, разного рода конфликты и купание в запрещенных для этого местах.

Подробности в видео.

# Государственная социальная политика # Наталья Надольская # Элла Маркевич

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