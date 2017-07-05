Почему плохо, когда дождь идёт сразу в Первомайском и Заводском районах Минска?

Новости Беларуси. О системе коллекторов в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:

Что касается ликвидации мест подтопления – работы проделано уже много. Делаются аварийные выпуска. При обильных очень дождях, вода, которая поступает в низину, сбрасывается, скажем, на рельеф местности. Улица Якубова вот так сделана, ликвидированы подтопления. Много таких мест. Устанавливаются дополнительные дождеприёмные колодцы для того, чтобы уменьшить. И вот 130 мест подтоплений в городе – одновременно не бывает такого, чтобы в городе вот сразу накрыло и 130 мест подтопило. Бывает, в Заводском районе – идёт, во Фрунзенском – нет. Очень плохо, когда. Например, идёт дождь в Первомайском и Заводском районах. Там два коллектора очень мощных – «Дражня» и «Степянка».

Они берут своё начало из Уручья и тянутся аж в Заводской район, на улицу Инженерную.

Один протяжённостью 17 километров, второй – 18 километров. Это трубы, которые на балансе «Горремливнестока». А сеть представляет собой, как дерева ствол: одна труба, а все эти вот сучки – это меньше, меньше диаметр, а листики – это дождеприёмные колодцы. Понимаете, до чего она развита? И, если дождь пошёл в Первомайском районе, два коллектора этих работают на всё сечение, и пока вода сверху оттуда не стечёт, Заводской район будет топить. Вот, когда подтопило Торговый дом «Ждановичи» – там идёт коллектор «Масюковщина», который из Каменной Горки начинается, а потом попадает в коллектор «Центр». Так вот, разница высот между Каменной Горкой и Ждановичами – 42 метра. Пока с 42 не утечёт… Сообщающиеся сосуды. Бывают такие случаи, что смотровые колодцы – люки взрываются, и фонтанирует из этих люков – до 3-4 метров в высоту фонтан бьёт. Вместо того, чтобы поглощать, отводить воду – наоборот, выплёскивает.