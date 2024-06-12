Почему перекрывали движение в польском «Тересполе»? Подробности инцидента

Пограничники не пускали гражданина Беларуси в страну, где находится его семья, и перекрыли движение через границу, чтобы вынудить его вернуться на родину. Принудительной депортации подвергся житель Бобруйска, который уже несколько лет проживал на территории Евросоюза. В последнее время он находился в Польше вместе с женой и тремя детьми, работал в службе такси. Недавно мужчину лишили вида на жительство в Литве и не оповестили об этом. Польские власти вынуждали его покинуть страну без семьи. Вплоть до того, что пограничники ограничили движение в пункте пропуска.

– Я сел, переехал границу, отказали повторно, я уже начал бунтовать. – Как бунтовали? – Поверьте, как только мог. Чуть ли с моста не прыгал. Представьте, когда вас отрывают от троих детей и жены. Как вы себя поведете? Претензий к белорусским пограничникам и таможенникам не имею, что пообещали, то сделали.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

После того как белорусские пограничники разъяснили мужчине порядок действий, он добровольно перешел на белорусскую сторону и в настоящее время находится в пункте пропуска «Брест». Брестские пограничники оказывают ему практическую помощь, чтобы мужчина мог добраться домой, поскольку польская сторона депортировала его, оставив без средств к существованию. В настоящее время к гражданину Республики Беларусь претензий нет со стороны белорусских правоохранителей. Мужчина беспрепятственно проедет домой.

Инцидент привел к увеличению очереди на границе. Еще до него на белорусской территории перед польским пунктом пропуска «Тересполь» скопилось около 300 авто. Немудрено – контрольные службы Польши за сутки оформили всего 28 % легковушек от нормы.