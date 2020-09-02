Госпогранкомитет: Павел Латушко покинул Беларусь

Новости Беларуси. Павел Латушко в ночь с 1 на 2 сентября покинул Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Госпогранкомитете подтвердили, что Латушко в официальном порядке покинул страну через пункт пропуска «Берестовица» на машине с дипломатическими номерами в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Беларуси Артура Михальского.

Напомним, это не первый такой спешный отъезд лидеров протеста. Страну ранее один за одним покинули супруги Цепкало, Светлана Тихановская с детьми, Вадим Прокопьев, уличные координаторы массовых беспорядков, администраторы антигосударственных Telegram-каналов и даже целые редакции негосударственных интернет-медиа. Беларусь покинул и известный в узких кругах борец за справедливость блогер Мотолько.