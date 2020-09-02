«Это прежде всего современная диагностика». РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова – 60 лет

Новости Беларуси. Как получить генетический портрет опухоли и чем гамма-нож лучше скальпеля? О современных методах лечения и диагностики рака рассказали в РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущему онкологическому учреждению страны исполняется 60 лет. Все последние годы центр ведет активную модернизацию и внедряет новейшее оборудование. Ежегодно РНПЦ проводит более 10 тысяч операций. Успех лечения зависит от точности диагноза и адресно подобранной терапии. Так, молекулярно-генетическая лаборатория за 2019 год провела 160 тысяч исследований. Их результаты помогают максимально точно подбирать лечение.

Анна Портянко, заведующая Республиканской молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза:

Врачи страны начинают понимать, как пользоваться возможностями лаборатории, как сюда направлять материал и какой материал можно получить. То, чем мы занимаемся, – это прежде всего современная диагностика, молекулярная генетическая диагностика многих онкологических заболеваний, поиск каких-то таргетных мутаций, для того, чтобы в будущем было назначено соответствующее лечение для конкретной опухоли конкретного пациента. В первую очередь лаборатория была создана для развития так называемой персонифицированной медицины, потому что двух одинаковых людей не бывает, точно так же и двух одинаковых опухолей не бывает.