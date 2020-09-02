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«Это прежде всего современная диагностика». РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова – 60 лет

02 сентября 2020 15:50
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Новости Беларуси. Как получить генетический портрет опухоли и чем гамма-нож лучше скальпеля? О современных методах лечения и диагностики рака рассказали в РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это прежде всего современная диагностика». РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова – 60 лет-1

Ведущему онкологическому учреждению страны исполняется 60 лет. Все последние годы центр ведет активную модернизацию и внедряет новейшее оборудование. Ежегодно РНПЦ проводит более 10 тысяч операций. Успех лечения зависит от точности диагноза и адресно подобранной терапии. Так, молекулярно-генетическая лаборатория за 2019 год провела 160 тысяч исследований. Их результаты помогают максимально точно подбирать лечение.

«Это прежде всего современная диагностика». РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова – 60 лет-4

Анна Портянко, заведующая Республиканской молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза:
Врачи страны начинают понимать, как пользоваться возможностями лаборатории, как сюда направлять материал и какой материал можно получить. То, чем мы занимаемся, это прежде всего современная диагностика, молекулярная генетическая диагностика многих онкологических заболеваний, поиск каких-то таргетных мутаций, для того, чтобы в будущем было назначено соответствующее лечение для конкретной опухоли конкретного пациента. В первую очередь лаборатория была создана для развития так называемой персонифицированной медицины, потому что двух одинаковых людей не бывает, точно так же и двух одинаковых опухолей не бывает.

«Это прежде всего современная диагностика». РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова – 60 лет-7

Напомним, за прошлый год в Беларуси было выявлено 55 тысяч новых случаев онкологии. В среднем их количество прирастает на тысячу за год. Это результат более широкого применения ранней диагностики и скрининговых программ. Так, на данный момент на учете у белорусских онкологов более 370 тысяч пациентов, половина из которых не обращались к врачам в течение пяти лет, что говорит об их излечении.

# Медицина # общество # Фотофакт

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