В вилейской поликлинике появился новый цифровой томограф. Прибор позволяет получать результаты в разы быстрее, чем традиционные методы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кроме того, уровень облучения при проведении исследований снижен в десятки раз. Стала комфортнее и сама процедура. Теперь пациенты могут проходить флюорографию без необходимости надевать и держать специальный защитный фартук. Устройство также используется для диспансеризации населения, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и упрощает процесс лечения.

Ольга Жолнерович, заведующая отделением лучевой диагностики и терапии Вилейской центральной районной больницы:

Отделение лучевой диагностики и терапии Вилейской районной больницы включает в себя несколько рентгеновских кабинетов и также кабинеты рентгеновской компьютерной томографии. Для районного уровня у нас выполняется большое количество исследований, в том числе все базовые исследования грудной клетки, брюшной полости. В Минской области это единственный аппарат 3D-КТ, который функционирует в государственной больнице.