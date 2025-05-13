В Самохваловичской школе хранятся уникальные артефакты Великой Отечественной

В Самохваловичской средней школе открылся музей с уникальными артефактами времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Самохваловичской средней школе открылся музей с уникальными артефактами времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь хранится оригинальная карта боевого пути 3-го дивизиона 890-го артиллерийского полка 2-го Белорусского фронта, солдаты которого сражались на этих территориях в июле 44-го. Картой когда-то пользовался командир дивизиона Степан Ковалев. За 3 года и 7 месяцев боев полк прошел около 2 тысяч километров.
Оксана Володько, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Самохваловичской средней школы:
В поселке Самохваловичи действительно были большие бои, потому что немцы прорывались из Минского котла, им преградил путь 3-й дивизион 890-го артполка 2-го Белорусского фронта. Из Минского котла прорывалось более чем 100 тысяч фашистских солдат.
В экспозиции 5 тематических блоков. Здесь собраны фронтовые письма, воспоминания очевидцев войны, архивные материалы о геноциде белорусского народа. Есть и колесо боевого самолета, на котором летал выпускник Самохваловичской школы Михаил Юзефович. Останки боевой машины нашли в болоте под Гатчиной, что в Ленинградской области России. Артефакт передали в дар школе.