В Самохваловичской школе хранятся уникальные артефакты Великой Отечественной

В Самохваловичской средней школе открылся музей с уникальными артефактами времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь хранится оригинальная карта боевого пути 3-го дивизиона 890-го артиллерийского полка 2-го Белорусского фронта, солдаты которого сражались на этих территориях в июле 44-го. Картой когда-то пользовался командир дивизиона Степан Ковалев. За 3 года и 7 месяцев боев полк прошел около 2 тысяч километров.

Оксана Володько, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Самохваловичской средней школы:

В поселке Самохваловичи действительно были большие бои, потому что немцы прорывались из Минского котла, им преградил путь 3-й дивизион 890-го артполка 2-го Белорусского фронта. Из Минского котла прорывалось более чем 100 тысяч фашистских солдат.