Почему одних «накрывает», а других нет – психолог рассказала, за кем охотится постпраздничная хандра

Как поскорее влиться в нормальный ритм жизни после череды новогодних праздников? После длинных и шумных праздников многих людей накрывает необъяснимая грусть, тоска. Подсчитываем, сколько денег было потрачено на праздники, на подарки, а еще целый месяц впереди. Все это называется постпраздничная хандра. Как вернуть себе силы, как вернуть себе активность, как поскорее влиться в нормальный ритм жизни после череды новогодних праздников? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу: Давайте психолога спросим. Не всех же, как это говорят, накрывает, да? Некоторые легко возвращаются в обыкновенный ритм жизни, а некоторые действительно через пень-колоду идут не только на работу, а в принципе на улицу. Почему такое происходит?

Юлия Конончук, коуч-психолог:

Да, абсолютно верно. Все мы по-разному реагируем. Во-первых, кто-то пьет алкоголь, кто-то нет. Например, я не пью, у меня нет никакого спада энергии, у меня всегда много энергии. Когда резко не меняем свою жизнь, не меняем свой режим, когда оставляем спорт даже на праздники, хотя бы минимальную физическую нагрузку. Когда мы планируем в своей жизни даже после праздников какие-то встречи с близкими, с друзьями. Или идем в кино, или еще что-то, что дает нам положительное настроение. То есть мы заранее знаем, что после праздников будет как-то не очень, и уже вставляем в свое расписание какие-то для себя мероприятия, которые повышают настроение, поднимают уровень нашей энергии. То есть мы заботимся о себе заранее.