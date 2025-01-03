Иванец: создание спортивной инфраструктуры – важный инструмент, чтобы воспитать амбициозную молодёжь

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В детстве каждый ребенок мечтает попробовать себя в том или ином виде спорта. Он мечтает стать, может быть, чемпионом мира, олимпийским чемпионом. И, конечно, для этого должны быть созданы все необходимые условия. Поэтому создание инфраструктуры для занятий спортом, физкультурой для детей, молодежи, взрослых – это очень важный инструмент, чтобы не просто забрать с улицы нашу молодежь, но и воспитать целеустремленных, здоровых и амбициозных молодых людей.

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