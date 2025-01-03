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Басков: наш Президент на личном примере показывает, как нужно относиться к спорту

03 января 2025 16:11
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Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Басков: наш Президент на личном примере показывает, как нужно относиться к спорту-2

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, тренер хоккейной команды Президента:
Есть такое выражение: невозможно кого-то убедить, если ты сам не веришь в то, что ты делаешь, или в то, что говоришь. Тут очень показателен пример нашего Президента, который показывает, как нужно относиться к спорту, как нужно уделять время для занятий физической культурой. Надо сказать, что Президент очень требователен к себе и к другим на ледовых и других спортивных площадках. И это не может не впечатлять, не может не заряжать и даже, если позволите, заражать.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в области спорта # Дмитрий Басков

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