Басков: наш Президент на личном примере показывает, как нужно относиться к спорту

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, тренер хоккейной команды Президента:

Есть такое выражение: невозможно кого-то убедить, если ты сам не веришь в то, что ты делаешь, или в то, что говоришь. Тут очень показателен пример нашего Президента, который показывает, как нужно относиться к спорту, как нужно уделять время для занятий физической культурой. Надо сказать, что Президент очень требователен к себе и к другим на ледовых и других спортивных площадках. И это не может не впечатлять, не может не заряжать и даже, если позволите, заражать.

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