Басков: за 30 лет мы сделали настоящий прорыв в развитии спортивной инфраструктуры

Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
По-настоящему горячее место здесь появляется в феврале 1999-го – и это место в корне меняет статус всего района, это место становится центром притяжения. Ледовый дворец спорта на Притыцкого. По нынешним меркам, ничего особенного, но важно в этой истории то, что он становится первым. Ну а дальше, как говорится, поехали. Спустя год, в 2000-м, сразу три громкие ледовые премьеры: Могилев, Гомель и Брест. В том же 1999-м чуть позже осенью ледовый дворец в Витебске. В «нулевые» уверенно идем в регионы. Друг за другом ледовые дворцы открываются в Жлобине, Солигорске, Бобруйске, Березе, Пружанах, Лиде, Кобрине, Барановичах. Теперь это еще и мерило успешности города. Этакий негласный критерий конкуренции: мол, а у нас ледовый дворец есть – с гордостью скажут одни. А у нас пока нет – с сожалением вздохнут другие.
Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, тренер хоккейной команды Президента:
За последние 30 лет мы сделали настоящий прорыв в развитии спортивной инфраструктуры. И это не только ледовые дворцы, это и огромное количество футбольных полей, бассейнов, гимнастических центров. Много было шума в начале 2000-х о том, что мы массово строим ледовые дворцы, что они абсолютно никому не нужны. Но посмотрите, какое количество детей сегодня имеет возможность заниматься абсолютно бесплатно. Огромное количество детей, рожденных в 2000-х, проявляют себя на высоком уровне. Мы видим ежегодные драфты НХЛ, когда наши белорусы бьют все рекорды, когда второй номер драфта во всем мире – это наш простой жлобинский парень. И сегодня они прославляют нашу страну на международной арене.
Подробнее в видео.