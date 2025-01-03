Басков: за 30 лет мы сделали настоящий прорыв в развитии спортивной инфраструктуры

Игорь Позняк, СТВ:

По-настоящему горячее место здесь появляется в феврале 1999-го – и это место в корне меняет статус всего района, это место становится центром притяжения. Ледовый дворец спорта на Притыцкого. По нынешним меркам, ничего особенного, но важно в этой истории то, что он становится первым. Ну а дальше, как говорится, поехали. Спустя год, в 2000-м, сразу три громкие ледовые премьеры: Могилев, Гомель и Брест. В том же 1999-м чуть позже осенью ледовый дворец в Витебске. В «нулевые» уверенно идем в регионы. Друг за другом ледовые дворцы открываются в Жлобине, Солигорске, Бобруйске, Березе, Пружанах, Лиде, Кобрине, Барановичах. Теперь это еще и мерило успешности города. Этакий негласный критерий конкуренции: мол, а у нас ледовый дворец есть – с гордостью скажут одни. А у нас пока нет – с сожалением вздохнут другие.