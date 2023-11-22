Двое детей погибли при пожаре в Ляховичском районе

Двое маленьких детей погибли при пожаре в Ляховичском районе этим утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительно установлено, что мать находилась на работе на ферме, а дети – четырех и семи лет – были дома одни. Обстоятельства произошедшего в деревне Своятичи, а также причину возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа. Звонок спасателям о том, что в деревне Своятичи произошел пожар, – поступил в 7.40 утра. О возгорании дома сообщили соседи.

Роман Зармаев, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области:

На месте происшествия работа следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего и причины возникновения пожара будут установлены Ляховичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

В Брестской области с начала года огонь унес жизни четверых детей.