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Двое детей погибли при пожаре в Ляховичском районе

22 ноября 2023 10:41
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Двое маленьких детей погибли при пожаре в Ляховичском районе этим утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое детей погибли при пожаре в Ляховичском районе-1

Предварительно установлено, что мать находилась на работе на ферме, а дети – четырех и семи лет – были дома одни. Обстоятельства произошедшего в деревне Своятичи, а также причину возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа. Звонок спасателям о том, что в деревне Своятичи произошел пожар, – поступил в 7.40 утра. О возгорании дома сообщили соседи.

Двое детей погибли при пожаре в Ляховичском районе-4

Роман Зармаев, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области:
На месте происшествия работа следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего и причины возникновения пожара будут установлены Ляховичским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

В Брестской области с начала года огонь унес жизни четверых детей.

# ЧП # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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