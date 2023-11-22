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МАРТ и «Белгоспищепром» подписали график поставок сахара на 2024 год

22 ноября 2023 10:40
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Бесперебойное обеспечение внутреннего рынка сахаром гарантирует график его поставки, подписанный Министерством антимонопольного регулирования и концерном «Белгоспищепром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ и «Белгоспищепром» подписали график поставок сахара на 2024 год-1

Для предприятий это возможность оперативно отгружать продукцию по экспортным контрактам. 182 тысячи тонн сахара – расчетная величина, которая позволяет обеспечить соблюдение сбалансированных цен и объема поставок на внутреннем рынке Беларуси.

МАРТ и «Белгоспищепром» подписали график поставок сахара на 2024 год-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
За 10 месяцев текущего года уже поставлено на внутренний рынок 123 тысячи тонн, и планируем, что по итогам года мы будем находиться в цифре 150-155 тысяч тонн на внутренний рынок. Это та цифра, которая традиционно покупается нашими гражданами для внутренних нужд.

МАРТ и «Белгоспищепром» подписали график поставок сахара на 2024 год-7

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Экспорт сахара в этом году к уровню прошлого года увеличился в два с половиной раза и по итогам года мы планируем, что он достигнет порядка 200 тысяч тонн. Это достаточно серьезная цифра, поскольку она позволяет нам сегодня формировать достаточно устойчивый рынок сбыта, на которым мы еще и зарабатываем.

Экспортную географию сахара планируют расширить. В 2024 году – будет наращиваться присутствие на китайском рынке.

# Продукты питания # общество # Алексей Богданов # Олег Жидков # Фотофакт

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