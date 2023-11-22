«Храним традиции и создаём новое». В Минске завершилась выставка «Продэкспо-2023»

Как бы ни хотелось западному миру посадить нас на диету, голодными мы точно не останемся. Белорусское – уже бренд. Наши продукты пользуются большим спросом в 100 странах. И поиски новых партнеров продолжаются. На этой неделе в Минске прошла выставка «Продэкспо», сообщили в программе «Акценты» на «Россия-Беларусь». Свои самые популярные товары показали хлебокомбинаты, кондитерские фабрики, молочные и мясные заводы. Среди новинок – йогурт по рецепту белорусских ученых. В него добавили бетулин – это экстракт бересты.

Продукт полезен для диабетиков, потому что снижает уровень глюкозы и холестерина в крови. Кроме этого, на выставке можно было попробовать безлактозное мороженое и молоко. Чтобы оценить гастрономические инновации, многие приехали за тысячи километров. В составе делегации из Кубы – руководители молочного и мясного заводов, которые уже готовы сотрудничать. Подтверждают отличное качество белорусских продуктов и наши ближайшие соседи.

Ксения Протасова, гость из России:

Ваши сыры очень любят в Севастополе. Вчера мы изучили частично рынок, который предоставлен в ваших магазинах, и приятно удивлены. Лучшим производителем на выставке признали Пинский мясокомбинат. Его продукция победила сразу в нескольких номинациях дегустационного конкурса «Продэкспо-2023». Среди самых популярных позиций – «Сало с дымком», продукт из говядины «Брезаола элитная», колбаса полукопченая мясная «Крестьянская», «Сало на соломе», колбаса ливерная мясная «По-домашнему запеченная» и продукт из свинины «У каждого своя история 12».

Александр Мелех, гендиректор ОАО «Пинский мясокомбинат»:

Наша продукция вся сделана из высококачественного сырья – это натуральные продукты, которые нравятся нашим покупателям. Мы храним традиции и создаем новое. Продукты поставляются на рынки Азербайджана, Китая, Казахстана, Грузии, Российской Федерации. У нас очень много планов, мы расширяем нашу географию поставок, увеличиваем объемы переработки. Предприятие развивается достаточно активно. Сегодня Пинский мясокомбинат выпускает более полутысячи наименований колбасных изделий и полуфабрикатов. Большую часть продукции поставляют на внутренний рынок, в том числе в фирменные магазины «Пикант». Максимально заместить импорт – одна из задач для белорусских производителей. И у нас это получается. Полки магазинов страны почти на 80% заняты отечественными продовольственными товарами. Причем мы полностью закрываем свой рынок молочной, хлебной, мясной и плодоовощной продукцией. И лишь излишки отправляем на экспорт.