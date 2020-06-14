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Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов

14 июня 2020 17:19
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Новости Беларуси. «Бывших детей не бывает». Наш корреспондент Кристина Федорович снова взялась за сложную и резонансную тему. На примере конкретных семей, судеб белорусов, в которых сплелись любовь, вражда и вечный бой. Когда в качестве оружия – ребенок как разменная монета.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов-1

И где та грань между корыстью и материнскими и отцовскими чувствами? И как теперь родители будут разбираться в своих отношениях после вступления в силу новшеств при расчете алиментов? Они вводятся в Беларуси уже с июля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов-4

В 2019 году в органах принудительного исполнения насчитывалось более 2 миллионов исполнительных производств, из которых 44,5 тысяч – о взыскании алиментов. Получается, в среднем более 120 человек ежедневно обращаются в ОПИ с просьбой взыскать алименты принудительно. И здесь самое время сказать о том, насколько далеко шагнул прогресс.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов-7

Разберемся конкретно в суммах. Если речь о трудоспособных родителях, то минимальный размер алиментов на одного ребенка – 50 % бюджета прожиточного минимума, 75 % – на двоих и 100 % – на троих и более детей.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов-10

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов-12

Если же мы отталкиваемся от дохода, то на одного ребенка это будет 25 %, на двоих – 33 %, на троих и более – не менее 50 % от зарплаты.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов-15

А сейчас об изменениях. Отныне, если неплательщик не работал в период накопления долга, с 1 июля он обязан выплатить на одного ребенка 50 %, на двух детей – 100 %, на трех и более – 150 % бюджета прожиточного минимума: 123,39 копеек, 246,78 копеек и 370,17 соответственно.

Если должник так и не выходит на связь, тогда к нему направляются судебные исполнители. И меры могут быть разными.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов-18

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Дабы не было беды, с 1 июля в силу вступит еще одно новшество. При разводе супругам в обязательном порядке будут предлагать примириться с помощью медиаторов.

Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов-21

У нас их в стране более 800. У пары появится еще одна возможность найти компромисс: будь то в вопросе алиментных обязательств, которые почему-то воспринимают не как необходимую помощь, а как наказание, или же в вопросе определения порядка общения с ребенком. При этом принцип добровольности никто не отменял.

Подробнее о том, почему некоторые отцы не платят алименты, смотрите в видеоматериале.

# Брак и семья # общество # Кристина Федорович # Фотофакт

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