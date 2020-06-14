Почему некоторые отцы не платят алименты? Реальные истории и судьбы белорусов

Новости Беларуси. «Бывших детей не бывает». Наш корреспондент Кристина Федорович снова взялась за сложную и резонансную тему. На примере конкретных семей, судеб белорусов, в которых сплелись любовь, вражда и вечный бой. Когда в качестве оружия – ребенок как разменная монета.

И где та грань между корыстью и материнскими и отцовскими чувствами? И как теперь родители будут разбираться в своих отношениях после вступления в силу новшеств при расчете алиментов? Они вводятся в Беларуси уже с июля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 2019 году в органах принудительного исполнения насчитывалось более 2 миллионов исполнительных производств, из которых 44,5 тысяч – о взыскании алиментов. Получается, в среднем более 120 человек ежедневно обращаются в ОПИ с просьбой взыскать алименты принудительно. И здесь самое время сказать о том, насколько далеко шагнул прогресс.

Разберемся конкретно в суммах. Если речь о трудоспособных родителях, то минимальный размер алиментов на одного ребенка – 50 % бюджета прожиточного минимума, 75 % – на двоих и 100 % – на троих и более детей.

Если же мы отталкиваемся от дохода, то на одного ребенка это будет 25 %, на двоих – 33 %, на троих и более – не менее 50 % от зарплаты.

А сейчас об изменениях. Отныне, если неплательщик не работал в период накопления долга, с 1 июля он обязан выплатить на одного ребенка 50 %, на двух детей – 100 %, на трех и более – 150 % бюджета прожиточного минимума: 123,39 копеек, 246,78 копеек и 370,17 соответственно. Если должник так и не выходит на связь, тогда к нему направляются судебные исполнители. И меры могут быть разными.