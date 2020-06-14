Трёхкомнатная квартира за 35-105 рублей. Бюджетники получили первоочередное право на арендное жильё

Новости Беларуси. В продолжение темы развития регионов – квартирный вопрос. Бюджетники получили первоочередное право на арендное жилье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент одобрил подходы правительства в этом вопросе. Такая задача будет одной из ключевых в ближайшей пятилетке в работе правительства. При этом глава государства акцентировал внимание, что арендное жилье необходимо строить активнее. «Решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей». Президент требует активнее строить арендное жильё для работников соцсферы Без решения этого вопроса невозможно вдохнуть новую жизнь в наши малые города. Без врачей и учителей, без создания для них условий развитие регионов под большим вопросом. И это касается всей страны.

Итак, чтобы получить право на арендное жилье, нужно выполнить два условия – контракт на пять лет и заинтересованность в вас как в специалисте в конкретном агрогородке или райцентре. Кто может рассчитывать на арендное жильё и можно ли будет его приватизировать? Рассказывает Александр Авраменко Для понимания: прямо сейчас по стране взять жилье в аренду хотят около 5000 человек, тех самых бюджетников: врачей, учителей, тренеров спортивных школ. И вот теперь для них действуют льготные тарифы.

На цифрах это выглядит так: арендная «однушка» в Минске стоит от 82 до 244 рублей. Цена не фиксирована и зависит от района, а также от качества самого жилья. Так вот в этом случае бюджетникам оно обойдется в 16-49 рублей. Еще раз: 82 и 16 рублей, 244 и 49. Почувствуйте разницу. Трехкомнатная квартира в аренду будет чуть дороже, но тоже некритично: 35-105 рублей. 105, а не 572, как рыночная цена. Но это Минск – столица. В регионах цены еще привлекательнее – можно платить за аренду жилья менее 10 рублей. Уточним: в эту сумму не входит коммуналка, только аренда.