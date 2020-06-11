Чтобы выжить дочку из комнаты, принёс с помойки мебель с крысами. На какие поступки идут бывшие супруги

Примерно в половине распавшихся семей есть дети. После расставания далеко не все родители продолжают заниматься их воспитанием и уж тем более выплачивать алименты. В сюжете проекта СТВ «Специальный репортаж» рассказываем, почему бывших детей не бывает.

Анжелика Железнова:

Стол письменный, стулья… Вся мебель, которая находилась в комнате, отец забрал. Чтобы выжить дочку из комнаты, в которой закреплено за ней право на проживание, вот эта вся так называемая мебель, которую принес с помойки, она находилась в детской комнате. Из этой мебели выпрыгивали мыши и крысы. Он снял наши двери, для того чтобы не было условий для проживания, в туалете, в ванне.

Вместо помощи – лишь угрозы и зачастую воплощение их в жизнь. Начиналось все 20 лет назад, казалось бы, со счастливого брака. Уже в 2011 году на руках у Анжелики было решение о взыскании алиментов, а на плечах ответственность за дочь. Несколько работ, в перерывах бесконечные суды – согласитесь, нелегкая доля. Все во имя благополучия ребенка. Дочери уже 19, но ситуация-то так и не разрешилась, приобрела новый статус: дети выросли, а долг остался.