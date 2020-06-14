Прямой эфир

Президент Беларуси: «Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь»

14 июня 2020 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главная цель приезда Президента в Полоцк – большой разговор о будущем и настоящем ЖКХ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь речь идет о качестве жизни каждого из нас.

Актуальный разговор о ЖКХ страны. Как прошла рабочая поездка Президента в Полоцк

Президент Беларуси: «Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь»-1

И вот еще один акцент: «Мы должны помочь» – такой посыл белорусам и в первую очередь чиновникам на местах стал главным тезисом масштабного совещания.

Президент Беларуси: «Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь»-4

Да, в жилищно-коммунальном хозяйстве уже навели порядок с тарифами, повысили надежность инженерных сетей. Сферу серьезно реформируют уже три года. Но ведь ЖКХ – это наш быт. Каждодневный. Та сфера, где вопросы возникают постоянно.

Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»

Президент Беларуси: «Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь»-7

И белорусы, разумеется, рассчитывают на помощь. Каждый пятый в своем обращении указывает на очередную болевую точку на карте ЖКХ. Президент призвал не отмахиваться от проблем людей и по возможности устранить недостатки в этой сфере.

Президент Беларуси: «Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь.

Читайте также:

Александр Лукашенко: благоустройство, озеленение, приведение в порядок дворов должно осуществляться инициативным способом

Александр Лукашенко о переработке отходов: телепаемся, к 50 % подойти не можем. Придётся эту высоту брать штурмом

Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто может рассчитывать на арендное жильё и можно ли будет его приватизировать? Рассказывает Александр Авраменко
14 июня 2020 16:31

Кто может рассчитывать на арендное жильё и можно ли будет его приватизировать? Рассказывает Александр Авраменко

Один взял крест и пошёл на сожжение впереди всех, второй сгорел вместе с детьми. Как погибла деревня Росица
14 июня 2020 16:09

Один взял крест и пошёл на сожжение впереди всех, второй сгорел вместе с детьми. Как погибла деревня Росица

Выздоровели 30 103 пациента. Данные по коронавирусу в Беларуси на 14 июня
14 июня 2020 14:17

Выздоровели 30 103 пациента. Данные по коронавирусу в Беларуси на 14 июня