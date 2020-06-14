Президент Беларуси: «Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно помочь людям, нужно помочь»

Новости Беларуси. Главная цель приезда Президента в Полоцк – большой разговор о будущем и настоящем ЖКХ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь речь идет о качестве жизни каждого из нас. Актуальный разговор о ЖКХ страны. Как прошла рабочая поездка Президента в Полоцк

И вот еще один акцент: «Мы должны помочь» – такой посыл белорусам и в первую очередь чиновникам на местах стал главным тезисом масштабного совещания.

Да, в жилищно-коммунальном хозяйстве уже навели порядок с тарифами, повысили надежность инженерных сетей. Сферу серьезно реформируют уже три года. Но ведь ЖКХ – это наш быт. Каждодневный. Та сфера, где вопросы возникают постоянно. Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»