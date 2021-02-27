Почему не стоит торопиться переобувать свой автомобиль с наступлением весны? Рассказываем, когда точно можно
Новости Беларуси. 1 марта закончится действие обязательной законодательной нормы на зимнюю резину. Но стоит ли торопиться в столь важном процессе, как смена автошин?
Выбрать лучшее время, чтобы переобуть «железного коня», помогут наши эксперты. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
Евгений Алексеюк, автомобильный эксперт:
Согласно законодательству Республики Беларусь, летние шины можно использовать с 1 марта. Я бы не советовал автолюбителям слепо следовать этой рекомендации. Летняя шина при минусовых температурах начинает дубеть, и в результате этого ухудшается сцепление с дорогой. Зимняя же шина, наоборот, при плюсовых температурах начинает «плыть». Это также негативным образом сказывается на управлении автомобилем.
Менять зимние шины на летние следует тогда, когда среднесуточная температура выше 7 градусов. Весной обычно почва раскисшая, погода переменчивая, часто идут осадки. В этой ситуации все-таки лучше некоторое время поездить еще на зимних шинах. Что в грязи, что в снегу, в принципе, работают довольно одинаково. И если на летней резине у вас будут проблемы с проездом каких-то грунтовых дорог либо дорог без твердого покрытия, то зимняя шина в этом случае отработает лучше.
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Вы помните, что в нашей стране погода капризная и даже в мае может выпасть снег. Поэтому перед сменой резины учитывайте этот фактор. Если же вы уже сменили резину, либо воздержитесь от поездки, либо соблюдайте меры безопасности.
Выбирая любую резину, следует помнить, что это та вещь, которая связывает ваш автомобиль с дорогой. От нее зависит и управляемость, и прежде всего ваша безопасность и безопасность окружающих. Поэтому подходите со всей серьезностью к выбору резины. И я остерегался бы покупки резины от малоизвестных брендов либо какой-то б/у резины.