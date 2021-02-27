Почему не стоит торопиться переобувать свой автомобиль с наступлением весны? Рассказываем, когда точно можно

Новости Беларуси. 1 марта закончится действие обязательной законодательной нормы на зимнюю резину. Но стоит ли торопиться в столь важном процессе, как смена автошин? Выбрать лучшее время, чтобы переобуть «железного коня», помогут наши эксперты. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Евгений Алексеюк, автомобильный эксперт:

Согласно законодательству Республики Беларусь, летние шины можно использовать с 1 марта. Я бы не советовал автолюбителям слепо следовать этой рекомендации. Летняя шина при минусовых температурах начинает дубеть, и в результате этого ухудшается сцепление с дорогой. Зимняя же шина, наоборот, при плюсовых температурах начинает «плыть». Это также негативным образом сказывается на управлении автомобилем.

Менять зимние шины на летние следует тогда, когда среднесуточная температура выше 7 градусов. Весной обычно почва раскисшая, погода переменчивая, часто идут осадки. В этой ситуации все-таки лучше некоторое время поездить еще на зимних шинах. Что в грязи, что в снегу, в принципе, работают довольно одинаково. И если на летней резине у вас будут проблемы с проездом каких-то грунтовых дорог либо дорог без твердого покрытия, то зимняя шина в этом случае отработает лучше. «Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений». Что изменится для водителей с 1 марта?

Вы помните, что в нашей стране погода капризная и даже в мае может выпасть снег. Поэтому перед сменой резины учитывайте этот фактор. Если же вы уже сменили резину, либо воздержитесь от поездки, либо соблюдайте меры безопасности.