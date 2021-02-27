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Григорий Азарёнок: вы своими стримами, постами, враньём довели людей до безумия

27 февраля 2021 18:34
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Новости Беларуси. Многие мировые аналитики, политологи и эксперты однозначно говорят о конце эпохи глобального доминирования Запада. Однако смена эпох грозит человечеству серьезными вызовами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В прошлом подобные этапы истории сопровождались глобальными войнами. Сегодня главное оружие противника – оболванивание населения непокорных стран через информационные технологии.

Глобальную геополитическую обстановку обсудили Григорий Азаренок вместе с известными экспертами в программе «Тайные пружины политики».

Григорий Азарёнок: вы своими стримами, постами, враньём довели людей до безумия-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок.

Древняя каббалистическая легенда повествует нам о Големе. Человеке без души. Глиняном создании, которое не знает ни любви, ни жалости, ни дружбы. Искусственное существо, не умеющие мыслить, покорно выполняющее волю своего создателя.

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И иногда создается впечатление, что в современности легенда воплотилась в жизнь. В самом центре Европы, в благополучной, прекрасной стране появились Големы. Посмотрите на этого молодого человека.

Григорий Азарёнок: вы своими стримами, постами, враньём довели людей до безумия-4

Как в Telegram-каналах подписаны?
– По имени.
– Точнее.
– Я не помню. Леонид, наверное.
– За что задержаны, знаете?
– Нет.
Сейчас проедем, будет разбираться.

Григорий Азарёнок: вы своими стримами, постами, враньём довели людей до безумия-7

Григорий Азарёнок: вы своими стримами, постами, враньём довели людей до безумия-9

Григорий Азаренок:
Его зовут Леонид. Живет в Гродно. По паспорту белорус. Но а по сути? Можно ли назвать его белорусом?

Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азарёнок: вы своими стримами, постами, враньём довели людей до безумия-12

Это тот самый мирный протест, о котором вы верещите на каждом углу? Это та самая Беларусь будущего? Люди со светлыми лицами? Как же мерзки в этот момент журналисты и порталы, покрывающие этих нелюдей. Это вы – те самые Франкенштейны, которые создали этих монстров. Вы своими стримами, постами, постоянным враньем, истериками, ненавистью довели эмоционально неустойчивых людей до безумия. И вы должны отвечать за это. И вы ответите.

Григорий Азаренок:
Но это проблема общепланетарного масштаба. Големы, мертвые души почти взяли власть над всем миром. Вспомните Трампа. Понятно, нашим геополитическим союзником он не был никогда. Но достаточно увидеть его выступление, чтобы сказать: это живой человек.

А если увидеть выступление Байдена на Мюнхенской конференции, то впечатление останется одно: вещает труп. Мертвые глаза. Мертвый голос. Мертвые интонации.

Григорий Азарёнок: вы своими стримами, постами, враньём довели людей до безумия-15

Он смотрит на мир определенным взглядом. Инфернальным взглядом пустоты. И что он говорит? В переводе с дипломатической абракадабры он говорит, что готов начать войну. Что готов сначала уничтожить всех внутренних соперников на Западе, а затем у них не дрогнет рука. Внутри дрожать нечему.

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Григорий Азаренок:
Что за люди ополчились на нас? Кому не дает покоя сильная и живая Беларусь? Миру мертвых.

Три года назад умер один из самых влиятельных людей, причастных к тайным структурам принятия политических решений – Дэвид Рокфеллер. Он бесконечно пытался продлевать свое существование. Ради этого ему пересадили семь сердец. Семь различных человеческих жизней питали этого Голема. Получал он их не в порядке очереди на трансплантацию, то есть кто-то в этот момент умирал.

Григорий Азарёнок: вы своими стримами, постами, враньём довели людей до безумия-18

Такой же принцип они исповедуют в политике. Они хотят за счет нашей смерти продлить свое геополитическое глобальное доминирование. Для этого они взрастили здесь таких Големов, которых мы показали в начале. Они ненавидят нас, как тьма ненавидит свет.

Григорий Азаренок:
Они хотят погрузить весь мир в бесконечную морозную ночь. Но не получится. Мир правды и справедливости есть кому защитить. Наш Президент не дрогнет, не бросит свой народ на пожирание этим хищникам, не испугается, не уйдет, не предаст. Выстоит и защитит. И как бы они не старались, как всегда, с Востока взойдет Солнце.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Джо Байден # Дэвид Рокфеллер # Фотофакт

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