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До +10 и дожди. Удивит ли погода белорусов в первую неделю весны?

27 февраля 2021 19:33
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Новости Беларуси. Как обещают синоптики, 1 марта ночью и утром скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с территории Латвии, рассказали в программе «Плюс-минус». Днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.  

Во вторник, 2 марта, ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, а вот днем все будет зависеть от влажной воздушной массы атлантического происхождения. 3 марта скажется влияние фронтального раздела, который смещается с Балтийского моря.  

До +10 и дожди. Удивит ли погода белорусов в первую неделю весны?-1

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:  
1 марта при смещении атмосферного фронта в ночные часы местами пройдут кратковременные осадки: мокрый снег и дождь. Днем с ростом атмосферного давления обойдется без существенных осадков, в ночные и утренние часы дороги местами скользкие. При этом ночная температура близка к 0 градусов, а в дневные часы от 2 до 9 тепла, в юго-западных районах – до +10°C.  

До середины недели характер погоды существенно не изменится. Ночная температура ожидается в пределах от -3 до +3°C, днем – от 3 до 10 тепла.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

До +10 и дожди. Удивит ли погода белорусов в первую неделю весны?-4

До +10 и дожди. Удивит ли погода белорусов в первую неделю весны?-6

До +10 и дожди. Удивит ли погода белорусов в первую неделю весны?-8

До +10 и дожди. Удивит ли погода белорусов в первую неделю весны?-10

До +10 и дожди. Удивит ли погода белорусов в первую неделю весны?-12

До +10 и дожди. Удивит ли погода белорусов в первую неделю весны?-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Ольга Федотова # Фотофакт

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