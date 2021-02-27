До +10 и дожди. Удивит ли погода белорусов в первую неделю весны?

Во вторник, 2 марта, ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, а вот днем все будет зависеть от влажной воздушной массы атлантического происхождения. 3 марта скажется влияние фронтального раздела, который смещается с Балтийского моря.

Новости Беларуси. Как обещают синоптики, 1 марта ночью и утром скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с территории Латвии, рассказали в программе «Плюс-минус» . Днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:

1 марта при смещении атмосферного фронта в ночные часы местами пройдут кратковременные осадки: мокрый снег и дождь. Днем с ростом атмосферного давления обойдется без существенных осадков, в ночные и утренние часы дороги местами скользкие. При этом ночная температура близка к 0 градусов, а в дневные часы – от 2 до 9 тепла, в юго-западных районах – до +10°C.

До середины недели характер погоды существенно не изменится. Ночная температура ожидается в пределах от -3 до +3°C, днем – от 3 до 10 тепла.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.