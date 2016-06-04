«Мы присягаем на верность своей Родине»: две сотни новобранцев приняли военную присягу на Кургане Славы

Новости Беларуси. Около двух сотен новобранцев одной из войсковых частей приняли 4 июня военную присягу. Торжественный ритуал прошел в символическом месте — на Кургане Славы. Присутствовали не только боевые товарищи ребят, их командиры, но также близкие и родные новобранцев.

В то время как молодые люди говорят о том, что такой ритуал - новый этап в их военной службе, командиры уверены, что сегодняшние военнослужащие совсем скоро пополнят ряды белорусской милиции. Тем более, войсковая часть 3310, в которой служат ребята, во многом показательная. За более чем 80 лет истории она стала одной из самых мощных во всей системе внутренних войск МВД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Евсеев, начальник УВД Минского областного исполнительного комитета:

Эти молодые солдаты, которые пришли, - это большая помощь для нас. Я принимал присягу в 1988 году, год назад сын принимал присягу. Волнительно.

Денис Метушевский, военнослужащий войсковой части 3310 внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Я считаю, что церемония очень важная. Это вступление во взрослую жизнь. Я принимаю присягу на ближайшие полтора года, буду служить Республике Беларусь.

Игорь Кононович, военнослужащий войсковой части 3310 внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Мы присягаем на верность своей Родине. И еще одна новость, которая у меня сегодня произошла, - я женюсь сегодня! Сразу после присяги еду в ЗАГС.