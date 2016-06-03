Транспортный узел на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова почти готов

Новости Беларуси. Развязка близко. Готовность транспортного узла на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова специалисты оценивают приблизительно на 90%. Завершается укладка асфальта. Установлены подпорные стенки, которые в комплексе с путепроводом обрели единую цветовую гамму, объединив ансамбль с небесными цветами соседствующих зданий и ландшафта.

В близлежащем сквере, который достойно перенес строительные работы, сейчас активно наводят порядок. Там ведётся озеленение и восстановление мраморного забора. Выполнены и компенсационные посадки кустарников и деревьев. Кроме того, вдоль всей территории развязки будут оборудованы пешеходные и велодорожки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.