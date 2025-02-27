Что такое колодка и зачем её носили неженатые мужчины? Рассказываем про необычный обряд на Масленицу

Масленичная неделя началась 24 февраля и закончится 2 марта, а сейчас все готовятся встречать весну. Подробно о традициях встречать Масленицу, о современных и о тех, которые канули в лету, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Масленичная неделя началась 24 февраля и закончится 2 марта, а сейчас все готовятся встречать весну. Подробно о традициях встречать Масленицу, о современных и о тех, которые канули в лету, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Еще один интересный обряд называется «Колодка». Что он из себя представляет?
Надежда Костеневич, руководитель ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» г. Минска:
Была разная традиция их празднования. Например, замужние женщины ходили по деревне и высматривали молодых неженатых мальчиков, то есть парней, и ловили их, чтобы повесить деревянную колодку. Она была различных размеров – в зависимости от женщин, от их норова, от региона, в котором праздновался праздник.
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
А парни давались, чтобы вешать на себя такое?
Надежда Костеневич:
Сейчас они бы, может, и не давались, а раньше они так признавали свою функцию, что мужчина должен создавать семью, продлевать свой род, поэтому нужно было им напомнить, что такая функция в жизни. Поэтому женщины замужние, опытные, которые уже знают, как прожить жизнь, они как бы стыдили парней, поэтому он не мог никак убежать, он принимал это. Но был выбор: либо он носит эту колодку целую неделю, целый год, либо он откупается, то есть он откупался деньгами, сладостями.
Надежда Костеневич:
А была еще другая традиция, когда они уже знали, в каком доме живет такого статуса человек, то есть это не только парни были, но и женщины, девушки, у которых был характер и они не хотели выходить замуж. Она отказывала одним сватам, вторым сватам – не хотела входить замуж, поэтому и заходили к незамужним девушкам вешать им колодки. Но есть и особенности: это могла быть и ленточка какая-нибудь цветная, либо регионально, на Витебщине это была селедка, то есть рыба, либо палка фаллического вида, чтобы пристыдить. Главная была задача – пристыдить молодых людей, чтобы они определялись уже в этой жизни, а не сидели дома у родителей на плечах.