Что такое колодка и зачем её носили неженатые мужчины? Рассказываем про необычный обряд на Масленицу

Масленичная неделя началась 24 февраля и закончится 2 марта, а сейчас все готовятся встречать весну. Подробно о традициях встречать Масленицу, о современных и о тех, которые канули в лету, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Еще один интересный обряд называется «Колодка». Что он из себя представляет?

Надежда Костеневич, руководитель ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» г. Минска:

Была разная традиция их празднования. Например, замужние женщины ходили по деревне и высматривали молодых неженатых мальчиков, то есть парней, и ловили их, чтобы повесить деревянную колодку. Она была различных размеров – в зависимости от женщин, от их норова, от региона, в котором праздновался праздник.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

А парни давались, чтобы вешать на себя такое? Надежда Костеневич:

Сейчас они бы, может, и не давались, а раньше они так признавали свою функцию, что мужчина должен создавать семью, продлевать свой род, поэтому нужно было им напомнить, что такая функция в жизни. Поэтому женщины замужние, опытные, которые уже знают, как прожить жизнь, они как бы стыдили парней, поэтому он не мог никак убежать, он принимал это. Но был выбор: либо он носит эту колодку целую неделю, целый год, либо он откупается, то есть он откупался деньгами, сладостями.